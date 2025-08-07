Muertes y accidentes en la Ruta 7: Centenario exige un proyecto urgente a Vialidad Neuquén

Murió una motociclista en Centenario el viernes 1 de agosto y exigen proyectos "urgentes" para la Ruta 7. Foto: Cecilia Maletti.

En solo un día, el 1 de agosto, la Ruta 7 registró tres muertes por accidentes de tránsito en el tramo entre Centenario y Vaca Muerta: dos estatales de Neuquén y una motociclista. Este último siniestro generó conmoción ya que ocurrió en un sector muy concurrido de la calzada que cruza por la localidad centenariense, además de las particularidades del hecho: la conductora que la atropelló huyo y luego se entregó. Por eso el Comité de Emergencia convocó a Vialidad Provincial para que desarrollen un «proyecto ejecutivo en tiempo perentorio» para dar una solución definitiva a la problemática.

«Poco podemos hacer nosotros como estado municipal», remarcó el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, quien exigió una herramienta técnica elaborada por los profesionales de Vialidad. Solicitó un proyecto ejecutivo que permita al municipio actuar y buscar el financiamiento necesario para las obras de infraestructura.

El encuentro también incluyó a la comunidad educativa de la EPET 22. Ante las situaciones de riesgo que suceden en la zona, la secretaria de Gobierno, Rosalí Esteves, informó que el Comité de Emergencia solicitará a los ministerios de Educación y de Seguridad la reubicación del anexo de la escuela.

La reunión se dio tras los reiterados accidentes en la traza que atraviesa el ejido de Centenario, y que involucra el tránsito pesado hacia Vaca Muerta y la circulación vehicular entre las localidades de Neuquén, Centenario, Vista Alegre, El Chañar y su conexión con Cinco Saltos, Cipolletti y Plottier.

El Comité de Emergencia de Neuquén exigió un proyecto a Vialidad Neuquén. (Gentileza).

Ruta 7: uno a uno, las demandas del Comité de Emergencia de Centenario a Vialidad

El municipio de Centenario ha asumido el compromiso del mantenimiento de la Ruta 7, desde el tramo que involucra la empresa Zanon hasta la tercera rotonda. Según el comunicado difundido por la Municipalidad, se observó un cambio positivo a partir del trabajo en la limpieza de banquinas y desagües, así como en el recalce de la ruta.

Durante la reunión, se analizó también un informe pericial solicitado por la Defensoría del Vecino a Bomberos Voluntarios de Centenario, que propone la construcción de dársenas de giro y acceso en los ingresos a los loteos Mercier y Los Eucaliptos para mejorar la seguridad vial.

Para mitigar los riesgos mientras se concreta la reubicación, el Comité pidió una posta policial permanente y más atención por parte de las autoridades de Vialidad.

“Vamos a acompañar con notas a los ministerios de Educación y de Seguridad, para concretar la reubicación del anexo de la EPET 22, y solicitar medidas de prevención urgente que incluya una posta policial permanente hasta esa reubicación, y otra acompañando al intendente en los pedidos de los proyectos ejecutivos para concluir con la obra de la ruta 7”, recalcó Esteves.

Murió una motociclista en la Ruta 7: la conductora que la envistió huyó y luego se entregó

El viernes 1 de agosto un vehículo cruzó el semáforo en rojo y envistió a una motociclista a Elizabeth Martínez de 53 años, que acababa de dejar a su hijo en el anexo de la EPET 22. El hecho conmocionó a la ciudad de Centenario, ya que la mujer que la atropelló huyó y luego se entregó en la comisaría.

Este martes, la referente de Estrellas Amarillas en la localidad, Viviana Huichaqueo, reveló que Elizabeth «había pedido un corredor seguro para los chicos» del anexo de la EPET 22 cuatro años atrás, cuando se retomaron las clases después de la pandemia.

«Fue cuando estábamos saliendo del covid, que comenzó a funcionar el anexo de la escuela en ese sector«, indicó.

«En conjunto, padres, docentes y directivos pedíamos un corredor seguro, ya que la escuela se encuentra en un sector crítico por altas velocidades. Elizabeth fue parte de esta charla a los alumnos y pedía ir por el semáforo frente al Cementerio donde allí pierde su vida«, comentó.

Además, en esa zona, Huichaqueo denunció que «hay ausencia de cartelería escolar y de policía«.

Neuquén también acelera medidas para reducir siniestros viales en la Ruta 7

El Gobierno de Neuquén lamentó la muerte de dos trabajadores estatales en la Ruta 7 en San Patricio del Chañar. Viajaban en una tráfic hacia un acto oficial cuando fueron atropellados por un camión.

Tras el siniestro, la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos de la Provincia, Luciana Ortiz Luna, comunicó una decisión contundente: «El planteo es la restricción al tránsito pesado en determinados horarios». Indicó que se aplicará entre San Patricio del Chañar y Añelo. Esta es una medida en la que se trabaja como parte de la emergencia vial que Neuquén declaró en junio.

La funcionaria remarcó que se trata de una ruta «crítica» que viene generando accidentes graves con víctimas fatales, como el caso de este viernes y el jueves 10 de julio, por lo que hay que poner «las cartas sobre la mesa».

«Hemos hecho un trabajo muy importante junto al ministro (de Planificación de Neuquén), Rubén Echeverri, junto a (Lucas) Castelli (ministro de Trabajo y Desarrollo), a los gremios y a las operadoras, donde el planteo es la restricción al tránsito pesado en determinados horarios. Sabemos que esta medida no es una medida agradable», resaltó.

Sostuvo que «es una medida que obviamente va a impactar en determinadas economías», pero que es necesaria frente a la cantidad de siniestros que vienen ocurrieron en la Ruta 7. «No vamos a seguir permitiendo esto», insistió.