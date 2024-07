Trapecista de Río Negro internado en Caleta Olivia tras caer al vacío: «Solo puede mover los brazos»

Lautaro Bustos, el joven trapecista del circo Dihany que sufrió una dura caída en plena función en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, permanece internado a la espera de una evolución. Su madre contó cuál es su estado de salud actual y comentó: «Está estable».

El joven de 21 años, oriundo de San Antonio Oeste, sigue internado luego del grave accidente que protagonizó al caer desde más de tres metros. Lautaro estaba haciendo una función que incluye trapecios y acrobacias en altura antes de que todo sucediera.

El fuerte impacto generó que el joven sufriera lesiones en la médula, en su columna y demás traumatismos, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital de Caleta Olivia. Desde aquel entonces el trapecista permanece internado.

La madre de Lautaro, Mariela Segundo, actualmente se encuentra acompañándolo en su internación y este miércoles dio a conocer en un canal televisivo santacruceño cuál es el estado de salud actual. Aseguró que el joven está «en estado estable» y que está siendo sometido a tratamientos de kinesiología.

Agregó que los médicos están priorizando la rehabilitación de sus manos y piernas, ya que por el momento el joven «puede mover brazos pero no el resto de sus partes». La mujer indicó que Lautaro está consciente y fue él quién le dijo: «Mamá no siento nada».

Respecto a cómo ocurrió el accidente, Mariela comentó que su hijo no recuerda la situación y que solo tomó consciencia de lo que sucedía una vez internado. «Lo que viene es bastante complicado. Me da nostalgia ver a mi hijo así. Lo que se va a venir es duro porque de tener una vida normal va a ser una persona que no va a poder hacer todo lo que quisiera», expresó.

Por otro lado adelantó que están a la espera de una derivación para que Lautaro pueda ser tratado en un centro de mayor complejidad en Buenos Aires o Mar del Plata. «Ahí va a tener otra evaluación», comentó.

¿Cómo fue la caída del trapecista de Río Negro internado en Caleta Olivia?

El joven habría realizado un movimiento erróneo al engancharse del trapecio en una maniobra considerada «de riesgo extremo». Esto hizo que cayera desde gran altura e impactara contra el suelo.

Producto de la caída, Lautaro sufrió una lesión en la médula espinal, fractura de la quinta vértebra cervical y contusión pulmonar.

Al principio se temía que Lautaro hubiera quedado cuadripléjico, pero luego se descartó esta posibilidad cuando comenzó a mover sus brazos.