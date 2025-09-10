Hicieron controles oftalmológicos y entregarán anteojos a alumnos de Senillosa: cuál es la próxima localidad

Bajo el programa Salud Escolar, el ministerio de Salud y de Educación impulsó la evaluación oftalmológica a alumnos y alumnas de las escuelas N° 268, N° 91, 267 y ECEN y en total 43 niños y niñas recibirán lentes recetados.

El programa está destinado a niños y niñas de escuelas públicas de sala de 5 a tercer grado para evitar, entre otras cosas, dificultades en el aprendizaje en un período crítico en el desarrollo de habilidades de lectoescritura.

Las evaluaciones oftalmológicas se llevan a cabo directamente en las escuelas públicas de las siete regiones sanitarias de la provincia: Confluencia, Lagos del Sur, Limay, Comarca, Alto Neuquén, Pehuén y Vaca Muerta.

“Lo que hicimos en esta escuela es evaluar a toda la población, a todos los niños y niñas que vienen a la escuela en torno a salud bucal, estado nutricional y calendario de vacunación», contó el ministro de Salud Martín Regueiro acerca de la visita a Senillosa.

«A partir de esto se identificó a los que necesitaban lentes o que tenían disminución de la agudeza visual. Un oftalmólogo evaluó a cada uno de estos niños y quienes necesitaban lentes, se les prescribió una receta y ahora están eligiendo los marcos para que cerca de 10 días los tengan”, detalló.

El ministro indicó que la estimación es que “entre el 8 y el 10% de los niños escolarizados de 5 a 8 años tienen disminución de agudeza visual” y explicó que a partir de este dato es que se hizo la inversión en lentes.

“Vamos a ir entregándolos, pero es una estrategia que va a durar un año. Lo que nos interesa es poder llegar, igualar el punto de partida en la comunidad, en los niños, para que puedan elegir y puedan tener el mejor recorrido educativo que puedan”, dijo.

Sobre el recorrido, Regueiro afirmó que continuarán con el resto de la provincia. «Particularmente vamos a ir a Las Ovejas durante la próxima semana«. «Vamos a recorrer todas las escuelas, todos los establecimientos para igualar oportunidades y llevar un oftalmólogo a cada escuela para poder dar esta respuesta que necesitamos como neuquinos”.