Tres semanas sin Luciana Muñoz, radiografía de su búsqueda

Hace 21 días a la madre, a la abuela, a la hermana le falta Luciana. Hace tres semanas a sus amigas, a la escuela CPEM 76, a la sociedad toda, nos falta Luciana.

Lila Aguerre, su mamá, ya no da entrevistas. Lo decidió después que un medio de la región publicó información de su hija. Información innecesaria y que, incluso, estigmatizó a la joven. “Lo único que les pido es que, por favor, difundan su foto y que sigan compartiendo la búsqueda”, dijo, “y a la sociedad, a toda la gente, les pido que me acompañe en la búsqueda de mi hija”.

Luciana Muñoz falta de su casa desde el 13 de julio. Y desde que se radicó la denuncia se montó un operativo para encontrarla. “Se están investigando todas las líneas que surgen”, dijo la abogada de la familia Verónica Zabala, “es importante que en esta coyuntura, se sostenga la confianza en las instituciones”.

Los rastrillajes se vienen centrando en la meseta de Neuquén, en el sector conocido como “Choconcito”. En algunas jornadas se incorporó un drone, también un helicóptero y hasta se hicieron trabajos con buzos en la laguna que forma parte de la zona. Hasta ahora, todos dieron negativo.

“La denuncia no se hizo tarde”, continuó la abogada, “la abuela la radicó cuando no tuvo contacto con ella. El tiempo está dentro de la habitualidad de la familia”. Y así sucedió. Fue la abuela quien hizo la primera denuncia cuando ya no tuvo contacto con Luciana. Luego su madre, Lila Aguerre, la amplió. “Todas las líneas de investigación están abiertas, no se descarta ninguna y se trabaja en todas”, aclaró Zabala. Se habla mucho del hermetismo de la investigación, de la poca información que se conoce de lo que se realiza para encontrar a Luciana. “No hay ocultamiento”, explicó Zabala, “sino preservación”.

La familia y las amigas de Luciana Muñoz



La comunidad educativa del CPEM 76, donde concurre Luciana, viene realizando distintas actividades para visibilizar el pedido de su aparición. El martes pasado realizaron un abrazo simbólico a la escuela. Ahí, frente a una multitud congregada, las amigas hicieron un pedido especial, una de ellas micrófono en mano dijo: “Luci no es como dicen, nosotras sus amigas la conocemos más que nadie. Quiero hacerle saber a toda la gente que Luciana era buena piba y disfrutaba como toda adolescente. No se aferren a todos los comentarios negativos que hay. Mi amiga siempre fue cariñosa, respetuosa y quería terminar sus estudios. Mucha gente la quiere. Es insoportable no poder dormir pensando en dónde esta mi amiga”. Y pidió: “a mi amiga no se la tragó la tierra, alguien se la llevó. La necesitamos y la queremos de vuelta y queremos una respuesta, que la encuentren tal cual salió de su casa, sana y salva, la queremos acá”.

El pedido de las amigas fue claro. Exigieron que no se expongan detalles de la intimidad y que se la respete de cualquier comentario mal intencionado. “Las mujeres somos vulnerables. Y esa es una realidad. Estamos dentro de la población sobre las que las violencias impactan de manera más brutal”, analizó Lorena Barabini subsecretaria de la Mujer. “Creo que hubo un tratamiento público de la noticia muy descuidado, en donde se buscó responsabilizar a Luciana de su propia desaparición”.

Desde que comenzó la búsqueda de la joven se conformó una mesa interinstitucional. “Nosotras formamos parte como Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, también participa Seguridad, Gobierno y Educación”, explicó Barabini, “nos encargamos de la articulación con la familia y con los dispositivos que sean necesarios, por ejemplo con el Centro de Atención a la Víctima y con el área de salud”. Y precisó: “buscamos dar contención cotidiana, sobretodo a la hermana pequeña de Luciana y con la abogada acompañamos a la familia en lo que requiera”.

Desde el Ministerio de Educación y el equipo directivo de la escuela vienen trabajando en acciones de contención a toda la comunidad educativa. Y en particular al estudiantado del curso 2°F, donde concurre Luciana. “Hoy estamos abocadas en generar redes de apoyo y contención”, explicó la funcionaria. Con los estudiantes se busca generar espacios de escucha. Interviene un trabajador social, un psicólogo y un abogado. “Si detectamos algunas situaciones que requieren de otro apoyo, hacemos la articulación con el área que corresponde”, dijo Barabini.

El CPEM 76 generó una intervención el primer día de la vuelta a clases, tras las vacaciones de invierno. “Se trabajó el protocolo frente a desaparición de personas, para que todos los y las estudiantes tengan información respecto de qué se hace cuando una persona desaparece, cuáles son los organismos que intervienen, qué información es necesaria y porque es importante la denuncia este efectiva”.

La investigación en la búsqueda de Luciana Muñoz



Si bien el fiscal a cargo de la investigación es Andrés Azar, quien habló fue el fiscal general de Neuquén José Gerez. Ante los medios de comunicación, esta semana dijo: “estamos trabajando conjuntamente con la policía, la tarea de campo, los rastrillajes lo esta haciendo personal policial”. Y aseguró: “están todos los recursos dedicados a esta investigación y la fiscalía está colaborando con las diligencias necesarias para poder avanzar en su búsqueda”.

El área de rastrillajes se recorre por tierra y cielo. Es la zona conocida como “Choconcito”. El terreno es difícil y exige una revisión meticulosa. A pie, a caballo y con perros se “peina” metro por metro.

Ya se realizaron varias entrevistas a familiares, amigos y personas cercanas. Todas buscan recolectar información para dar con Luciana.

El Poder Ejecutivo, a días de su desaparición, por medio del decreto 823/24, ofreció una recompensa pública de solo un millón de pesos, “a todas aquellas personas que aporten información fehaciente e indubitable que contribuya a la aparición Luciana Antonella Muñoz Aguerre o al esclarecimiento de su desaparición”. La cifra, por escasa, fue elevada a los dos días a 10 millones.

Ayer se hicieron nuevos rastrillajes en la misma zona donde se vienen realizando. De manera conjunta trabajó la División de Búsqueda de Personas, con motoristas, policía montada y canes. También con el departamento de la Escuela de Cadetes y la dirección Informática con un drone. Puntualmente realizaron tareas de búsqueda desde el sector “Choconcito” en dirección noreste para cubrir también el sector cañadón. “Y también se hizo entrega de folletería a vecinos de El Nido, Toma Espartaco, Toma Norte y 7 de Mayo”, contó Pablo Ulman, comisario de la División Búsqueda de Personas. “Cuando hablamos con los vecinos nos dicen que ya saben de la búsqueda de Luciana que lo vieron en los medios o en las redes sociales. Le entregamos folletería para que compartan y para hablar con ellos, porque alguien tuvo que haber visto algo”. Hoy por la mañana continúan las tareas de búsqueda en la misma zona.

Tras 17 días, continúan los operativos por Ruth Cisterna de Catriel

La última vez que vieron a Ruth Cisterna fue el 17 de julio. Desde ese día la Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal buscan dar con su paradero. La mujer es oriunda de Catriel y tiene 35 años. Hace 17 días la buscan de forma intensa.

Según se informó, la mujer salió de su domicilio ubicado en el barrio 400 viviendas. El hecho se registró el miércoles por la mañana, cerca de las 8.30. Desde ese momento, no se tiene novedades al respecto.

Al momento de ausentarse, Ruth vestía una calza color marrón y zapatillas color negro. Entre sus características físicas se mencionó que mide 1,60 metros, es de contextura física delgada y tez morena.

Según informan desde el inicio de la búsqueda se realizan rastrillajes en la zona del canal grande de Catriel y parte del río Colorado. En los trabajos se hizo presente personal de bomberos, protección civil, policía y la brigada de canes de Cipolletti.

Además, fuentes policiales confirmaron que personal de prefectura está realizando operativos en el lago Casa de Piedra, donde desemboca el río. Durante esas inspecciones se encontraron un par de prendas de vestir. Desde la policía confirmaron que la indumentaria fue reconocida por la madre de la mujer. Personal policial indicaron a Río Negro que para los rastrillajes los efectivos utilizan drones y perros.

Ante cualquier información, comunicarse al 911 o a la Comisaría 9° de Catriel al (299) 5895837.

También se busca a Blanca Belén Espinosa de Neuquén

Desde la Policía de Neuquén informaron que se activó la búsqueda de Blanca Belén Espinosa de 23 años que está desaparecida desde el 21 de julio. La denuncia fue realizada por su madre.

Blanca es de contextura física delgada, mide 1,65 metros, es de tez blanca y tiene los ojos oscuros. Su cabello es de color rubio claro largo y semi ondulado.

En caso de tener información comunicarse a la Comisaría 2° al 299-442-4063, al 101 o al 911.