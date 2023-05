Turismo de compras: qué buscan los chilenos en Bariloche

Los tours de compras de chilenos en Bariloche se incrementaron en las últimas semanas. Basta con observar las patentes blancas en los estacionamientos de supermercados y mayoristas. Adentro de los comercios, la diferencia también es notable. Los argentinos recorren las góndolas de los supermercados con unos pocos productos, pensativos y probablemente haciendo cuentas. Los chilenos, en cambio, circulan con changos atestados de productos y paquetes. Forman filas en las cajas y mientras esperan, algún integrante de la familia vuelve a buscar algo más.

“Esto ya venía sucediendo, pero se disparó a partir de principios de mayo. No recuerdo haber vivido algo parecido. Quizás en el 2002, el año del 4 a 1. ¿A qué responde? No lo sé. Si el resultado es que es barato -ya que les sale la mitad de precio-, este fenómeno debería haber aparecido seis meses atrás”, planteó Roberto Gilio, titular de la distribuidora Puelche y los supermercados Todo.

Lo consideró como “un fenómeno de comunicación y de redes que lleva al boca en boca de que conviene mucho y la gente venga. Muchos no conocen y vienen por primera vez a Bariloche para comprar”.

¿Qué compran los chilenos? Principalmente, artículos de limpiza y perfumería, otros productos como harina, aceite y azúcar, alimentos para mascotas y papel higiénico, entre otros.

“Aseguran que en estos productos hay mucha diferencia de precios. Tratamos de reforzar la línea de cajas, pero no cambiamos los horarios. Vamos haciendo adecuaciones para que el cliente habitual no se llegue a perjudicar. Lo cierto es que no sabemos si este fenómeno tendrá continuidad. Tampoco si Chile limitará en breve la cantidad de productos que se pueden ingresar al país”, indicó Gilio.

A mediados de mayo, un supermercado mayorista de Mendoza decidió acotar el horario de atención para los extranjeros, de 7 a 14. Para los residentes, el horario se mantiene de 7 a 19. “De este modo, podemos atender en la tarde a los comerciantes locales, que no están pudiendo comprar la cantidad de productos para llevar a los barrios”, dijeron desde el mayorista al sitio digital Mendoza Post.

Turismo de compras de chilenos en Bariloche: Fenómenos «cíclicos»

Rodrigo Ibañez, de la Cámara de Comercio de Chile, recordó que años atrás, el fenómeno se daba a la inversa. “Los argentinos venían en masa a los supermercados más cercanos a Bariloche a comprar de todo. Ahora, toca al revés. Estos fenómenos son cíclicos y más tarde o temprano, se dará vuelta la situación”, dijo a RÍO NEGRO.

Al consultarlo sobre el impacto en el comercio chileno, consideró que la situación es producto de la globalización. “¿Qué se puede hacer? No mucho. No podemos ponerle candado al paso fronterizo. Eso es impracticable. El desafío lo tenemos nosotros para ver de que manera podemos competir, cómo nos hacemos atractivos”, señaló Ibañez.

Advirtió que la diferencia de precios es “abismal” ya que, según los artículos, se puede hablar de un 50 o 60%. “Todo lo que tiene que ver con productos de aseo es tremendamente conviente. También el combustible es un 70 u 80% más barato. Acá un litro cuesta 1,30 dólar”, expresó.

Ibañez advirtió que en Osorno, se pueden ver más argentinos que un año atrás. Las compras no abundan aunque sí llevan ropa y artículos electrónicos y de computación.