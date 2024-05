Un artista estadounidense recuperó su voz gracias a un experimento musical con inteligencia artificial

En 2013, Randy Travis, el icónico cantante de música country, fue hospitalizado por un virus cardíaco y, poco después, sufrió un derrame cerebral. El artista tuvo que empezar de cero: aprender a caminar y leer. Su voz fue afectada por una afasia, consecuencia del incidente de salud, que limita su capacidad para hablar y, por ende, para cantar. La carrera artística de Travis parecía haber tenido un punto final. Su voz sería solo un recuerdo.

Hasta que, la semana pasada, el cantante sacó Where That Came From, su primera canción después de más de una década. Y no se debe precisamente a su recuperación, sino más bien a un experimento desarrollado por Warner que involucra a la inteligencia artificial.

En detalle, de acuerdo con The Verge, los productores crearon el single con un nuevo modelo de inteligencia artificial —cuyo nombre se desconoce—, que estaba entrenado por 42 grabaciones vocales aisladas que fueron recopiladas de la larga carrera de Travis. Pero esta era solo la primera mitad de la receta.

Luego, con la supervisión de Travis y su productor Kyle Lehing, con el que trabajó más de 40 años, el cantante de country James DuPre se unió al proyecto y prestó su voz. Esta se usaría como base para luego transformarla con el modelo de inteligencia artificial en la de Travis.

En el primer demo, que fue desarrollado en cinco minutos por la IA, había ciertos aspectos que no eran fieles al cantante, según contó Lehning para The Associated Press. Parte del proceso, entonces, fue editar y trabajar para que pueda ser lo más parecido posible al estilo del cantante: relajado y lento, pero también con un dejo de algo familiar. “Pudimos mejorarla. Es emotiva, y seguirá siéndolo”, aseguró el productor sobre la canción.

¿Y la letra? Lehning y Cris Lacy, presidente de Warner Music Nashville, decidieron usar la letra de Where That Came From, una canción que el propio Legning había producido y conservado durante años ya que creía que Travis era el indicado para cantarla. Intuía sin certezas que algún día volvería a escuchar su voz.

“Recuerdo haberle observado la cara a Randy cuando escuchó por primera vez la canción terminada. Fue muy bonito porque al principio se sorprendió y luego se quedó pensativo, escuchando y estudiando», confesó Mary Travis, su esposa. “Luego bajó la cabeza y se le aguaron un poco los ojos. Creo que pasó por todas las emociones posibles en esos tres minutos de volver a oír su voz”, profundizó.

La inteligencia artificial, para cosas buenas

La industria de la música estuvo bajo una gran batalla contra la inteligencia artificial y el uso de esta nueva tecnología en la industria de la música. En abril, varios artistas reconocidos, entre ellos Billie Elish, Stevie Wonder, Katy Perry, firmaron una carta abierta que exigía una justa remuneración a los músicos cuando su material se usara para entrenar nuevos sistemas y un marco de de control para que la esencia de la música no se extinguiera.

Esta nueva petición llega cuando herramientas de inteligencia artificial no paran de viralizarse. Una de las más conocidas es Suno AI, creada por una startup oriunda de Cambridge (Massachusetts), que no exige más que la capacidad de saber escribir un prompt. Con tan solo una descripción, puede crear una canción o una melodía que varíe desde folklore norteño hasta trap al estilo Duki.

De acuerdo con un artículo de Político, la cuestión principal que preocupa a la industria no es la hipotética fusión entre la inteligencia artificial y la tecnología, sino más bien que se elimine cierto esfuerzo humano en el proceso de creación y la música se reduzca a una “ingeniería de prompts” quitándole la expresión, la espontaneidad y el contexto social que hacen de la música, justamente, música.

Sin embargo, hay ciertas iniciativas que pueden generar un bien y que ponen en perspectiva los beneficios que trae esta nueva tecnología. Lacy, en una entrevista con CBS Sunday Morning, confesó que en este contexto la discográfica se puso a pensar cuál sería un “buen uso” de la inteligencia artificial: allí floreció la idea de devolverle la voz a la leyenda del country.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.