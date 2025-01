Un día en el Caribe de la Patagonia: cuánto sale el estacionamiento y cómo hacerlo gratis

La novedad reciente de la playa Punta Perdices o «el Caribe de la Patagonia» es que habilitaron un nuevo estacionamiento para poder pasar el día disfrutando de la calma del mar, sin dañar la naturaleza del lugar. Ahora, los turistas tienen una opción paga, alrededor de 4.000 pesos, pero también hay una alternativa gratuita.

Punta Perdices, ubicada a 4 km del centro de Puerto San Antonio Este y a 65 km de Las Grutas, es conocida como «el Caribe de la Patagonia» por su características aguas calmas con poco oleaje y su arena tapizada de conchillas blanqueadas por el sol, que crujen al caminar sobre ellas.

Recientemente, emprendedores de la ciudad, mediante un proyecto, impulsaron un estacionamiento privado a orillas de la playa con la idea de crear un ambiente ordenado. El objetivo es «evitar que continúe la destrucción, apreciar la vista sin la contaminación visual y sonora de los vehículos, entre otras».

Si bien este nuevo playón está mucho más cerca de la playa y es una gran opción, también hay una gratis para quienes quieran disfrutar del día sin generar tantos gastos.

Caribe de la Patagonia: ¿cuánto sale el estacionamiento?

La delegada del Puerto San Antonio Este, Romina Paredes, indicó que los vehículos no pueden transitar o estacionar sobre el manto de conchillas y deben llevarse los residuos que generan, para preservar el paraíso de la Patagonia. Por eso, hay dos estacionamientos sobre el ingreso de la playa para poder quedarse.

Del lado derecho del acceso a la orilla, está el estacionamiento de emprendedores locales «Costa Parking«. Tiene un costo de $4.000 por día o $1000 por hora.

Por otro lado, a mano izquierda antes del ingreso a Punta Predices, hay un playón gratis habilitado por la municipalidad para que puedan aparcar los vehículos, sin dañar la naturaleza.

Esta playa tiene un cuidado muy especial, debido a la preservación de su identidad paradisíaca. «Cuando ingresen deben aminorar la velocidad, porque ingresan muy ligero y no se puede», remarcó.

Paredes comentó que a demás de no poder transitar sobre el manto de conchillas, está prohibido hacer fuego en cualquier lugar de la playa. A su vez, «parlantes no se pueden traer, pero si traen únicamente tiene que escuchar música uno, no el vecino que está sentado al lado«.