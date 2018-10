Un grupo “Pro Vida” interrumpió una clase de Educación Sexual Integral

“Están cambiando los valores de las cosas; vos sos mujer y yo soy hombre. No voy a obedecer tu ley perversa que me somete a mí y a mi familia a decir que la sexualidad es un constructo social. No es un constructo social: si sos mujer tenés vagina y si sos hombre tenés pene; si querés podés ir al baño y te podés mirar. Lo que te acontezca a vos internamente es una cuestión tuya que yo no te voy a discutir a vos”, expresó a los gritos uno de los hombres, el de la particular remera.

La situación se generó luego de que una docente fuera sancionada tras quejarse de la situación edilicia del colegio y, además, reclamara por el dictado de los talleres de Educación Sexual Integral. “Esta escuela pública no me deja asistir a la docente que está con necesidad de ser asistida. Ustedes discriminan a los que somos hombres y mujeres”, agregó el hombre.