El historial masculino de la Corrida de Cipolletti: el récord de un brasileño y los zonales que hicieron historia

Entre Jerónimo Wendell, el ganador del año pasado, y Julio César Gómez, el primero que se subió a lo más alto del podio en 1986, la Corrida de Cipolletti tiene mil historias. Los mejores del país la eligieron desde el día 1 y los zonales metieron una cuota muy importante. Grabar el nombre es para pocos y a diferencia de lo que ocurrió en la competencia femenina, con Elisa Cobanea como dominadora absoluta, los varones mostraron más paridad.

En las 39 ediciones sólo se registra un triplete, a cargo del gran Eder Moreno Fiahlo, quien se colgó la medalla dorada entre 1996 y 1998. El brasileño, además, dio el puntapié inicial para que varios coterráneos se prendan en la competencia y elijan a la Corrida como una cita obligada. Por eso, más adelante festejaron Rómulo Da Silva, Alex Mendonca y William Salgado.

Datos 13 los años que pasaron entre las dos victorias del neuquino Javier Carriqueo. La ganó en 2002 y repitió en 2015.

Los zonales tuvieron un capítulo aparte en la tradicional competencia. La primera victoria llegó en la cuarta edición y fue José Calquín, el atleta de Cinco Saltos, el que cruzó la meta en una gesta inolvidable.

Durante las primeras ediciones, Tranquilino Valenzuela, el neuquino de Chos Malal, fue un habitué del podio. Masticó bronca, pero encontró revancha en 1990 y se dio el gusto de abrochar la doble corona en 1995. «Tranqui» fue uno de los invitados especiales en el lanzamiento de la edición 40 y antes de escuchar los aplausos dijo: “¡Uffff, ha pasado tanto tiempo! Tuve la suerte de participar en las primeras ediciones y fui testigo del crecimiento. Fue una carrera que se hizo grande muy rápido”.

Tranquilino Valenzuela, una referencia del atletismo local.

El que tomó la posta de Valenzuela fue otro neuquino, en este caso de la zona sur. Javier Carriqueo, nativo de San Martín de los Andes pero radicado en Plottier, también se dio el gusto de consumar un doblete, aunque de manera muy particular: la primera victoria fue en 2002 y la segunda en 2015. Claro, en el medio metió dos Juegos Olímpicos (Pekín 2008 y Londres 2012), en una muestra de constancia y vigencia pocas veces vista.

“La corrí por primera vez en 1999 y pude ganarla en 2002 y 2015 (además fue 2° en 2012), y eso para uno de la zona es muy importante. La prueba está muy arraigada a la ciudad y a su gente”, dijo Carriqueo en la previa de una de sus últimas presencias.

A horas de la edición 40°, se abren las apuestas. Los refuerzos extranjeros llegan como favoritos, los zonales sueñan con el golpe y en esa disputa habrá un gran espectáculo en las calles de la ciudad.