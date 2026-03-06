Pérfora se hizo fuerte en El Histórico y Roca dominó a Petrolero, en el inicio de la Liga Federal

Adolfo García Barros fue el mejor del Depo en el debut. (Prensa Deportivo Roca)

El primer golpe de visitante lo consumó Pérfora, que se hizo fuerte en El Histórico y venció a Club Plottier por 90-85, en el arranque de la División Sur de la Liga Federal de básquet. En simultáneo, Deportivo Roca venció en su debut a Petrolero Argentino, por 77-54, en el Gimena Padín.

La jornada inaugural, que empezó con la victoria de Centro Español sobre Atlético Regina (68-63), tendrá un gran cierre este viernes, cuando se dispute el clásico neuquino entre Pacífico e Independiente, en el Viejo Ramírez, desde las 21:30.

Verde intenso en Plottier

Pérfora, el único de asistencia perfecta en la competencia, siempre es un hueso duro de roer y lo demostró en la fecha 1. Con retoques en su plantel, pero la intensidad que lo caracteriza, se llevó un gran triunfo de Plottier. Perdió el primer parcial por 22-21, pero lo dio vuelta en los siguientes: 48-44 y 71-66, para el final de 90-85.

Santiago Candia, con 23 puntos, fue el mejor de la cancha y tuvo socios ideales en Nahuel Vicentín y el retornado Sebastián Godoy Vega, que aportaron 20 cada uno. En el local fueron cuatro los jugadores que llegaron al doble dígito, aunque no alcanzó: Leandro Tapia (23), Joaquín Morandini (22), Paolo Casale (18) y Angelo Sasso (13).

Vicentín vs. Morandini, alto duelo en El Histórico. (Matías Subat)

En la comparativa, dos rubros marcaron a fuego el partido: Plottier terminó con 19 pérdidas, más de la mitad que el Verde (9) y la defensa, con 13 recuperos de la visita y apenas 5 del dueño de casa.

Roca, con sus veteranos en alto nivel

Adolfo García Barros jugó un partido colosal (23 puntos, 17 en la primera mitad), Cristian Cadillac mostró su clase (9 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias) y así, con sus veteranos a pleno, Deportivo Roca empezó con buen pie en la Liga Federal. Petrolero fue rival en los dos primeros parciales, pero el cierre fue todo Naranja y así lo reflejan los parciales: 23-16, 39-34 y 63-44, antes del 77-54.

La experiencia de Cadillac, al servicio del Naranja. (Prensa Deportivo Roca)

Aunque perdió la batalla de los rebotes (35-38), el Depo dominó todos los otros rubros y edificó una victoria clara, sustentada en el 58% en tiros de dos (22-38), los recuperos (17-8) y las asistencias (20-10).

En el equipo de Sebastián García también sobresalieron Martín Pamich y Tomás Sagarzazu, con 11 puntos cada uno; mientras que Ricardo Brite fue el mejor del Matador con un doble-doble de 19 tantos y 11 rebotes.