Elisa Cobanea, la reina indiscutida de la Corrida de Cipolletti: «Me entrenaba siempre para ganar»

Durante más de una década, el mes de marzo en Cipolletti tuvo un nombre propio. Elisa Cobanea convirtió la Corrida en territorio propio, en un circuito donde las vueltas no desgastaban: afilaban. Allí edificó once victorias consecutivas entre 1995 y 2005, una marca que no se explica sólo por las piernas, sino por la mentalidad.

Había llegado al sur casi por curiosidad. Hasta entonces no había competido en esa región y el formato la sedujo desde el inicio. El trazado por vueltas, el público rodeando cada metro del recorrido, la sensación de estar siempre expuesta. Ese entorno la empujaba a superarse un poco más. Año tras año, casi sin advertirlo, fue encadenando triunfos como si fuera fácil. “Lo bueno es que, por más que trajeras atletas extranjeras de muy buen nivel, podía lograr mi mejor versión para ganarla”, dice Elisa. Claro, Cobanea siempre encontraba un plus.

La preparación no variaba por el nombre del evento. Su lógica era simple, casi feroz: entrenarse siempre para ganar. No importaba si se trataba de la Corrida o de cualquier otra prueba del calendario. “Creo que esa mentalidad me llevó a ganar tanto tiempo en el país. Me entrenaba para dar lo mejor de mí, el desafío era, día tras día, correr cada carrera lo mejor posible”, afirma. Esa constancia explica por qué pudo sostener semejante dominio en una carrera históricamente de alto nivel técnico.

Cipolletti ofrecía algo más. En su memoria aparece como una de las mejores organizaciones del país. “El cuidado al atleta, el trato cercano, la sensación de estar contenida antes, durante y después de correr. Había un compromiso visible”, sostiene.

Entre todas las victorias, la edición 2000 ocupa un lugar especial. Venía de atravesar la lesión más dura de su trayectoria: una osteocondritis en su rodilla derecha que la dejó sin poder caminar tras competir en condiciones extremas en el sur. “Me estaba recuperando de la peor lesión de mi carrera. En octubre de 1999 me invitaron a correr la Media Maratón del Fin del Mundo, donde hizo un frío atípico. Al otro día, no podía caminar del dolor».

«Recién en enero pude volver. La Corrida fue mi primera carrera después de recuperarme. Gané y me sentí muy bien, tan bien que la semana siguiente, en Mar del Plata, conseguí la marca para ir a los Juegos Olímpicos de Sydney”, recuerda. Cipolletti fue, entonces, más que un triunfo. Fue la confirmación de que estaba de vuelta.

Hoy, retirada de la alta competencia y más distante del ambiente que la absorbió durante décadas, observa desde otro lugar. Se entregó por completo cuando fue atleta y ahora elige disfrutar de otras dimensiones de la vida. Sin embargo, cuando se le pide que explique qué significa ganar allí, la definición es precisa: “Es una carrera especial, técnica, exigente por sus vueltas, que demanda preparación constante”.

En ese circuito rionegrino, Elisa Cobanea no sólo acumuló trofeos. Construyó una supremacía sostenida en disciplina y carácter, afirmada a partir de una convicción que nunca negoció. Por eso, en la historia de la Corrida de Cipolletti, su nombre no figura como un dato estadístico más: se impone como referencia obligada. Porque allí, Cobanea impuso un imperio a base de triunfos.

El historial desde 1988