Cómo hacer unos tentadores pancitos de boniato y queso en pocos minutos
@chantalabad nos comparte una receta facilísima que te salva cualquier desayuno o merienda.
Cómo hacer unos tentadores pancitos de boniato y queso en pocos minutos
@chantalabad nos comparte una receta facilísima que te salva cualquier desayuno o merienda.
Lista de Ingredientes
fécula de mandioca: 250 gr
boniato o batata: 170 gr
queso tybo: 160 gr
queso sardo: 30 gr
aceite vegetal: 45 gr
leche: 45 gr
huevo: 1
sal: 1 cdita.
Preparación
Cocinar en horno el boniato entero hasta que esté bien tierno por dentro. Una vez listo, sacar la piel y hacer un puré.
Hacer una corona en la mesada o en un bol con la fécula de mandioca y la sal. En el centro agregar los quesos rallados, el huevo y el puré de boniato. Comenzar a ligar y agregar leche de poco cuando sea necesario. Seguir amasando hasta obtener una masa lisa que no se pegue en las manos.
Estirar a lo largo, cortar en porciones y dar la forma. Pueden ser redondos o chatitos. Colocar sobre una placa antiadherente, con papel manteca o aceitada y llevar a un horno a 180° C por 20 minutos o hasta dorar. Servir calentitos.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar