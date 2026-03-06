Cómo hacer unos tentadores pancitos de boniato y queso en pocos minutos

Lista de Ingredientes fécula de mandioca: 250 gr boniato o batata: 170 gr queso tybo: 160 gr queso sardo: 30 gr aceite vegetal: 45 gr leche: 45 gr huevo: 1 sal: 1 cdita.

Preparación

Cocinar en horno el boniato entero hasta que esté bien tierno por dentro. Una vez listo, sacar la piel y hacer un puré.

Hacer una corona en la mesada o en un bol con la fécula de mandioca y la sal. En el centro agregar los quesos rallados, el huevo y el puré de boniato. Comenzar a ligar y agregar leche de poco cuando sea necesario. Seguir amasando hasta obtener una masa lisa que no se pegue en las manos.

Estirar a lo largo, cortar en porciones y dar la forma. Pueden ser redondos o chatitos. Colocar sobre una placa antiadherente, con papel manteca o aceitada y llevar a un horno a 180° C por 20 minutos o hasta dorar. Servir calentitos.