Así está hoy Giselle Rímolo: fotos, nuevo nombre y su vida lejos de los medios

A cinco años de haber recuperado la libertad, Giselle Rímolo volvió a aparecer en los medios luego de que se difundieran imágenes recientes que muestran su actual aspecto. La información se conoció en el programa Puro Show (El Trece), donde la periodista Fernanda Iglesias contó cómo es hoy la vida de la ex falsa médica y bajo qué nombre se presenta en redes sociales.

Durante el ciclo televisivo, la panelista mostró fotografías actuales y explicó que la expareja de Silvio Soldán mantiene actividad en Facebook, aunque no utiliza exactamente el nombre con el que se hizo conocida públicamente.

Según detalló Iglesias, hoy se identifica con su nombre real: Mónica Cristina María Rímolo, pero en redes y en su emprendimiento comercial adopta otra identidad.

“Está usando su nombre verdadero, pero en redes y para su negocio se presenta como Mónica Best”, explicó la periodista al exhibir las imágenes que reflejan su cambio físico.

A qué se dedica actualmente

De acuerdo con lo que contaron en el programa, bajo ese alias la mediática desarrolla pequeños emprendimientos vinculados a la venta de productos.

Entre los artículos que promociona se encuentran pelucas, pestañas postizas, ropa y zapatillas, además de otros productos de belleza. “Hace un poco de todo”, resumió Iglesias al describir su actividad actual.

Una vida más reservada

Más allá de ese perfil comercial en redes sociales, quienes hablaron sobre su presente señalaron que Rímolo mantiene un estilo de vida muy reservado y evita la exposición pública.

“Prácticamente no sale de su casa. De hecho, su casa ni siquiera tiene timbre”, comentó la panelista, remarcando el bajo perfil que adoptó en esta etapa.

El caso judicial que marcó su historia

El nombre de Giselle Rímolo quedó instalado en los medios a comienzos de los años 2000, cuando fue detenida en medio de un escándalo judicial relacionado con una falsa clínica de estética y prácticas médicas irregulares.

La investigación derivó en un proceso judicial que la mantuvo varios años en prisión y que se convirtió en uno de los casos más resonantes de la época.

Su vida personal en la actualidad

Durante el informe también se mencionaron algunos aspectos de su vida privada. Según trascendió, mantiene una relación con un hombre llamado Diego y reside en una casa ubicada en Don Torcuato, propiedad que pertenecía a su exabogado y expareja, Juan Gaineddú.

En ese mismo lugar, según contaron en el programa, la pareja habría intentado iniciar un emprendimiento alquilando la vivienda durante el día para que otras personas la utilizaran.

La iniciativa, sin embargo, no habría prosperado. “Cobraban alrededor de 100 mil pesos por jornada, pero los vecinos terminaron denunciando ruidos molestos por las fiestas que se organizaban”, concluyó Fernanda Iglesias.

