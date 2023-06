Un informe desnuda una serie de problemáticas que atraviesa la comunidad de los barrios de Viedma

La Red Social de los barrios Lavalle, Mi Bandera, 30 de Marzo, Loteo Silva, 22 de Abril y asentamientos aledaños de Viedma, realizó un informe sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesan los jóvenes, además de los hechos de violencia policial que fueron denunciados el jueves en la Fiscalía.

Esta Red surgió en 2006, en medio de un contexto de violencia barrial y ante la imposibilidad de las instituciones de llevar adelante prácticas de cuidado, en particular con los jóvenes. En la actualidad hubo dos denuncias en el lapso de una semana que involucra a jóvenes y la policía, en dos hechos independientes.

Según estiman por diferentes informes que se realizaron, esa barriada representa una gran parte de la comunidad viedmense y contabilizan alrededor de 40.000 habitantes en esos barrios, con un gran porcentaje de jóvenes.

«Nos preocupa el trato de la Policía con los jóvenes. Queremos que se actué observando integralmente a todos los actores», afirmaron desde la Red y agregaron que «a los jóvenes les falta contención, es prevención lo que buscamos».

A la par se presentó un informe con varios temas sociales que atraviesa la comunidad y que la Red observa con suma preocupación por el contexto de vulnerabilidad.

El propósito de este primer informe es dar a conocer a las distintas áreas del estado municipal, provincial y nacional algunos de los problemas que necesitan urgente tratamiento como la deserción escolar, provocada por la superpoblación de la matricula.

La Red Evidencia un aumento significativo de la población general de estos barrios, ya que a los existentes se fueron sumando otros sectores y señaló que no se cuentan con datos oficiales, pero según los trabajadores territoriales, se estima que la población se acerca a 40.000 habitantes, destacándose que es una población de jóvenes y niños mayoritariamente.

El informe destaca que la deserción escolar va en aumento por diversos problemas. Foto Marcelo Ochoa.

Falta espacios de contención y las escuelas no dan abasto, sumado a que aquellos niños y jóvenes que asisten a otras escuelas fuera de los barrios tienen problemas con respecto al transporte público.

Según se explicó, con relación a los jóvenes y adolescentes se observa que las condiciones de vulnerabilidad se han complejizado por la profundización de la crisis social actual, que en general afecta a este grupo.

Aquellos con mayor contención son los que están matriculados y concurren a la escuela, y/o a espacios llamados programas preventivos promocionales, pero existe un número importante de jóvenes que asisten a establecimientos educativos alejados de sus hogares, y que tienen dificultades económicas para costear el pago del pasaje en colectivo, ocasionando en muchos casos, la deserción escolar.

También señala que «hay superpoblación en las escuelas». Se mencionó como ejemplo la escuela secundaria ESRN 19, ubicada en el Barrio Patagonia. «Tiene actualmente una matrícula de 470 estudiantes aproximadamente, y desde 2019, están ingresando solo los estudiantes que se inscriben y eligen esta escuela como primera opción».

La escuela cuenta con dos divisiones de primer año a la mañana y dos a la tarde, teniendo una capacidad máxima de 110 estudiantes. En el ciclo 2023 se inscribieron a primer año 360 estudiantes eligiéndola como primera y hasta cuarta opción. «Estos datos nos permiten confirmar que existe una superpoblación estudiantil para el actual edificio».

Por otro lado, los programas preventivos promocionales que tenían lugar en esta escuela también se quedan sin espacio físico para llevar adelante sus actividades cotidianas. «Esto da cuenta de la necesidad urgente de contar con un nuevo edificio para una escuela secundaria y que responda a las necesidades de los jóvenes y sus familias».

El transporte público y la movilidad. Este crecimiento barrial de la capital rionegrina implica un servicio de transporte público que se adapte a ese crecimiento poblacional, sin embargo, en la actualidad el mismo no contempla los horarios y ni los recorridos demandados por los vecinos, clave para conectar con la ciudad.

La falta de recorridos y frecuencias, aumentan diversos problemas en una barriada que según el registro de la Red, viven 40.000 personas. Foto Archivo: Marcelo Ochoa

La Red detalló que durante la pandemia se suspendió la línea C y su recorrido, y hasta hoy no fue repuesta, lo que profundiza este problema. Por otro lado la línea E , en el horario de las 20 horas, modificó su recorrido y no ingresa a los barrios 22 de Abril, parte del 30 de Marzo y sector Nehuén.

Además, los días domingos directamente no hay servicio de transporte público, «abandonando a los vecinos a su propia suerte. Sumado a esto, el alto costo del boleto y la inexistencia de un boleto escolar deja a vecinos sin acceso y sin conexión con los otros barrios y el centro de la ciudad, con las consecuencias que ello genera para la vida en sociedad y en particular para la salud y la seguridad».

Por eso piden desde la Red, revisar el contrato entre la empresa y el Municipio de Viedma ya que esa situación genera también «deserción escolar» ya que señalaron que muchas veces «el colectivo va lleno y no te levantan. Provoca que los estudiantes en invierno dejan de asistir y eso genera deserción».

Las organizaciones sociales también consideran necesario que desde el Ministerio de Educación se coordine un relevamiento por escuelas para verificar la asistencia o inasistencia de los estudiantes, ya que desde la Red «se observa que después de la pandemia muchos no han ingresado o reingresado a su escolaridad. Por otro lado se debería garantizar el acceso a la tecnología (computadoras) y conectividad que garanticen la permanencia en el sistema».

Otra problemática que reveló el informe es la vinculada a la salud integral de los jóvenes. «Se destaca la falta de acompañamiento y atención por parte de los organismos de la salud en particular en este momento de post pandemia. Se han descripto situaciones de aislamiento social hasta problemáticas de consumo. Dada la complejidad del planteo, entendemos que es una situación que debe ser abordada por las áreas responsables, es decir, equipos de profesionales de salud , de educación y de áreas que deben garantizar el cuidado de la salud mental de los jóvenes».

Asimismo, describen situaciones de jóvenes que «por el solo hecho de pertenecer a estos barrios son estigmatizados y violentados por la policía. En otros casos, al no contar con ningún tipo de contención social quedan expuestos al circuito de la droga que los lleva al consumo problemático pero también a la violencia policial».

También afirman que «existe un desconocimiento general de los protocolos a seguir ante hechos en los que se encuentran afectados jóvenes menores de edad» y observan con preocupación la falta de acciones para el acompañamiento y que garanticen los derechos de este sector social atravesado por la crisis económica.