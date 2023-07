Un pueblo de Neuquén envió una carta al presidente con un pedido de 24 años

Nahueve es desde hace un tiempo un nombre replicado en los medios de comunicación gracias a la represa emplazada en el río que lleva el mismo nombre y que implica un aporte necesario al sistema nacional de generación de electricidad. Sin embargo, convive con el contraste de ser un punto valioso para la energía, pero al mismo tiempo tener una deuda de casi un cuarto de siglo con sus vecinos que piden gas en sus domicilios. Cansados de transitar por los pedidos locales y provinciales decidieron enviar una carta directa al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Eva Castillo, vecina de uno de los cuatro pueblos que integran a Villa El Nahueve explicó que el pedido que tienen para que se instale una planta de gas, que distribuya el fluido a los hogares «superó todas las instancias».

«Llevamos 24 años solicitando la planta, la situación nunca tuvo respuestas más que asegurarnos que está todo aprobado, pero que los fondos dependen de Nación y no hay novedades de eso», contó la vecina.

Castillo explicó que en reiteradas oportunidades presentaron pedidos a la Comisión de Fomento de Nahueve y al gobierno de la provincia, sin embargo la respuesta es siempre la misma: «Los fondos tienen que salir de Nación».

«Para nosotros no es suficiente lo que nos dicen, porque los terrenos y proyectos sobre la construcción de la planta ya están aprobados, es injusto que vivamos esta situación«, explicó y aseguró que «la creación de la represa a nosotros no nos trajo ningún beneficio, no se hicieron obras de servicio y la luz que pagamos es carísimas porque la usamos para calefaccionarnos».

Cayanta, Bella Vista, Los Clavos y Los Carrizos, son los cuatro parajes que conforman Villa El Nahueve. En el año 2021 la comisión de fomento autorizó el emplazamiento de una planta de almacenaje y vaporizado de GLP a la red, la cual contaría con un volumen de almacenamiento total de 98 m3 equivalentes a 43000 kg de propano. La obra contempla además un sector de descargadero de camiones, sala de equipos de bombeo, sala de vaporizadores, puente de regulación, oficina y taller.

En el año 2022 el gobierno local informó al provincial que la Empresa Hidrocarburos del Neuquén S.A (HIDENESA) a cargo de la obra, había presentado el estudio de impacto ambiental (E.I.A.) del proyecto de la planta, sin embargo no hubo novedad alguna para los vecinos.

Nahueve, el pueblo de Neuquén que envió una carta al Presidente: el contenido de la nota

La carta de los vecinos está firmada por la autoridad local Carlos Burgos y expone con detalles la situación en la que están sumidos hace más de dos décadas.

«Los abajo firmantes pobladores y pobladoras de Villa del Nahueve en el día de la fecha nos acercamos a transmitir nuestra inquietud. la falta de gas y promesa del gobierno Provincial y local de hace 24 años», reza el comunicado dirigido a Alberto Fernández.

En la misma expresan haberse reunido con el ministro de Gobierno y Educación Osvaldo Llancafilo quien, según lo escrito, les asegura «no saber nada sobre el tema».

En otra línea le cuentan al Presidente que la autoridad local les dice «que está todo aprobado (terreno, etc.) que lo que frena la obra es la falta de respuesta y dinero de parte de Nación», dice el escrito.

«Como pobladores y pobladoras estamos cansados de sus promesas no cumplidas. Basta de mentiras», explica y da cuenta que la localidad no cuenta con leña para responder a la demanda local.

Nahueve, el pueblo de Neuquén que envió una carta al Presidente: los números con los que luchan los vecinos

Castillo describió a Diario RÍO NEGRO que los gastos por mes «los asfixian» y que cada vez se torna más complicado lograr calefaccionarse y preparar sus alimentos debido a los costos que generan el gas envasado y la electricidad.

Solo en el pueblo de Los Carrizos, donde ella vida hay 80 familias, de las cuales el 100% utiliza termotanque eléctrico, ya que no hay otra manera de tener agua caliente.

«Por mes gastamos un mínimo de 20 mil pesos, solo con el termotanque y demás artefactos, sin usar luz para calefaccionarnos», detalló.

Respecto al gas envasado, explicó que una garrafa de 10 kilos sale 4500 pesos y «no llega a la semana de uso». En tanto que los tubos de 45 kilos rondan los 26 mil pesos por recarga, pero aclaró que «no están al alcance de todos los vecinos».

En el caso de la leña, una camionada está entre los 50 y 60 mil pesos y por el consumo que demanda una zona fría, el rendimiento de este método de calefacción «no alcanza al mes».

Eva explicó que los subsidios en la luz no son percibidos en las facturas del servicio y que amentablemente por el consumo promedio de cada familia, «el beneficio no sirve».

La localidad está a 500 km de Neuquén capital y 26 km de Andacollo en el departamento Minas de Neuquén, a orilla del río Nahueve.