Un trabajo voluntario que salva vidas en Bariloche y la necesidad de un helicóptero

Detrás de la gente perdida en la montaña y aquellos que sufren accidentes se esconden todo tipo de historias. Cada intervención demanda un intenso operativo de los socorristas que, deben acceder en el menor tiempo posible a lugares remotos sabiendo que, en muchos casos, cada minuto cuenta. Este trabajo es voluntario.

La comisión de auxilio del Club Andino Bariloche registró 20 intervenciones desde el 5 de octubre al día de hoy. Del total de esos incidentes, solo en cuatro se contó con la disponibilidad del helicóptero para el traslado de las personas accidentadas.

En muchos casos, la intervención del medio aéreo no es necesaria; pero en otros, la urgencia del traslado puede ser cuestión de vida o muerte.

En octubre, un joven sufrió un traumatismo de cráneo al golpearse la cabeza con una piedra en el valle del Rucaco, en el filo del cerro Catedral. No solo se trataba de un lugar de difícil acceso sino que la nieve dificultaba aún más las condiciones de ese sector. En ese momento, el helicóptero todavía no llegaba a Bariloche. De modo que los socorristas demoraron nueve horas en trasladar a ese joven al hospital. Por suerte, sobrevivió.

“Contar con el helicóptero hubiera marcado una diferencia muy grande. Especialmente, en casos de un trauma encefalocraneano donde el deterioro de la víctima por la falta de oxígeno o las posibles hemorragias pueden marcar una diferencia», sintetizó Nahuel Campitelli, presidente de la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche.

Solo en cuatro intervenciones se dispuso del helicóptero para realizar los traslados. Foto: gentileza

Este domingo, se generó una situación similar. Un barilochense de 49 años sufrió un traumatismo de cráneo al golpearse con una roca en el cerro López. En este caso, el helicóptero permitió a los socorristas trasladar a la víctima en solo una hora y media.

Al día siguiente, el medio aéreo abandonó Bariloche porque el contrato que firmó el Plan Nacional de Manejo del Fuego llegó a su fin. Nadie lo sabe, pero sin el último traslado del helicóptero, el desenlace podría haber sido otro.

«Era un runner que se golpeó la cabeza de frente en un terreno de roca pura, entre la Olla y el refugio. No es lejos pero no se puede bajar una camilla como si fuera una picada», mencionó Campitelli.

Comparó ambos casos por las similitudes en relación al tipo de trauma de la víctima. «Este domingo, el helicóptero pudo aterrizar, bajó a los 10 rescatistas que fueron por sus propios medios hasta el lugar que era bastante técnico (tuvieron que usar cuerdas para bajar una camilla) y todo salió bien», relató y agregó: «Ese rescate a pie, por tierra, hubiera demorado 5 horas. Esas horas son fundamentales para el deterioro mental, el deterioro de las células de las neuronas. Cuando hay golpes como éstos se producen hemorragias internas, hay coágulos en la cabeza y un montón de cosas que comprometen las capacidades cerebrales».

Indicó que «cuanto más rápido haya una intervención quirúrgica o una intervención médica, cuanto más rápido se llegue y la víctima tenga oxígeno o esté bajo viste bajo supervisión en un hospital, será mejor. Por eso, el helicóptero es clave».

Esta necesidad, insistió, no solo tiene que ver con los incendios forestales y los rescates en la montaña sino con posibles evacuaciones en una ruta, con asistencias a los pobladores de la Línea Sur en invierno ante una nevada o traslados por determinadas urgencias.

«Lo ideal sería contar con el helicóptero entre septiembre y abril. Claro que puede pasa algo antes, pero las situaciones de emergencia en la montaña se registran más que nada a principios de septiembre. En julio, agosto, la gente se queda más bien en el cerro Catedral», dijo.

La comisión de auxilio está conformada por unos 30 rescatistas. Foto: gentileza

La cultura de ir al límite

Al consultarlo sobre el origen de los accidentes en la montaña, Campitelli prefiere no hablar de imprudencia. «Claro que en los accidentes hay factores humanos. Pero cuantos más años de montaña tengo, más experiencia tengo, soy menos propenso a decir que es por imprudencia. La gente hace lo mismo que nos gusta a nosotros, entonces no puedo ir a marcar la paja en el ojo ajeno cuando la naturaleza es como es«, opinó.

Puso el acento en que hoy, mucha más gente sale a la montaña-. Y mencionó que, años atrás, cuando se inició en la comisión de auxilio, se registraban entre 5 y 6 intervenciones por temporada. «Hoy deberíamos tener más accidentes si mirás la proyección. ¿Por qué no los hay? Por la prevención, por el trabajo que hacen las pibas en la municipalidad, el Club Andino, los refugieros, por la difusión en las redes sociales», consideró.

«Es una manera -continuó- de contrarrestar la cultura de ir al límite y sacarse una foto para publicar en Instagram. Del ‘mirá la que me estoy mandando´: mientras está todo bien, genial. Si te pegas un palo, no está todo bien. No hace falta traspasar el límite para pasarla bien».

La comisión de auxilio está conformada por unas 30 personas aunque activos, hay entre 20 y 25. El objetivo para este año es reforzar los cursos de primeros auxilios, la capacitación en nivología, en perros de búsqueda y rescates en ríos.

«Hay mucha vocación. En el exterior, muchas veces, me preguntan sobre la naturalezal del trabajo y cuando les cuento que es un trabajo voluntario no pueden creer que lo hagamos de onda«, concluyó Campitelli.

Recalcan la importancia del registro de trekking. Foto: gentileza

El Club Andino Bariloche lanzó una campaña para colaborar con la comisión de auxilio, a través del libro de Toncek Arko que reúne los 90 años de historia de la institución. Invitan a los emprendimientos que deseen sumarse con diversos auspicios en el libro.

Por qué un registro de trekking

Quienes concurren a la montaña deben llenar el registro de trekking. En caso contrario, y ante la necesidad de ser rescatados, Parques Nacionales puede aplicar sanciones.

Campitelli consideró que el registro ayuda en gran medida aunque se mostró en contra de la aplicación de multas. «Me parece que la gente tendría que tener otra actitud: asumir que es algo en beneficio propio que no cuesta nada y, no que es una imposición«, planteó y aclaró que la sociedad debe entender que si algo le sucede en la montaña, ese servicio del parque ayudará a un hallazgo más rápido.

En este momento, la comisión de auxilio evalúa la situación de unos jovenes que posiblemente estén extraviados entre el mallín Ricardo y Pampa Linda en cerro Tronador. «Todavía no podemos confirmar que estén perdidos. Pero como no sabemos dónde están, los empezamos a rastrear a través del registro de trekking. Con esos datos, sabemos para dónde salieron, qué tenían pensado hacer y ahí empezamos a averiguar en el refugio si pasaron por ahí», precisó.

La comisión de auxilio, junto con el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del parque nacional Nahuel Huapi, la Red Solidaria y el hospital Ramón Carrillos, lanzaron otra campaña solidaria para recaudar fondos, ropa, comida y dinero para los diversos comedores de la ciudad.