Desarrollaron un robot lunar y ganaron un concurso de la Nasa

Amigos de amigos, compañeros de la facultad o algún conocido que remarcaba: «Conozco a alguien que te puede interesar». De a poco, se fueron conectando. Seis jóvenes profesionales distribuidos por distintos puntos del país se reunieron de manera virtual durante la pandemia para presentarse al concurso Open Space. El vínculo continuó y la aplicación web que desarrollaron resultó ganadora del «hackatón» organizado por NASA International Space Apps Challenge.

Sol Maldonado Betanzo, de 28 años, es la mentora del proyecto. Esta ingeniera electrónica es de Comodoro Rivadavia. En tanto que Tomas Liendro, santacruceño de 27 años, es ingeniero mecánico y lidera el plantel.

Dolores Avalis, oriunda de Villa Mercedes, San Luis, tiene 26 años y es diseñadora industrial. Fabián Burgos, de 26 años de Sunchales, en Santa Fé, también es ingeniero electrónico. Lautaro Mendieta, entrerriano de 28 años, es ingeniero en telecomunicaciones.

Juan Manual Losarcos, de Santa Rosa, La Pampa, tiene 27 años y es geólogo; mientras que Santiago Nuñez, también de 27 años es chubutense y es ingeniero electrónico.

Allá por 2020, este grupo llamado «Spacebee» inició el desarrollo de un rover lunar, un vehículo de exploración diseñado para moverse sobre la superficie de la Luna. En octubre del año pasado, decidieron reflotar la iniciativa cuando la Nasa lanzó la hackatón, un evento que tiene la finalidad de resolver una problemática de la Tierra o el espacio.

«El desafío debía resolverse en solo 48 horas. No solo era incentivar el desarrollo de tecnología en el mundo aeroespacial, sino promover la ciencia abierta. En mi caso, trabajo en Invap y me convocaron para ser mentora. No lo dudé por la capacidad de trabajo del equipo», sintetizó Maldonado Betanzo.

Dolores Avalis tiene 26 años y es diseñadora industrial. Fabián Burgos, de 26 años de Sunchales, en Snta Fé, es ingeniero electrónico.

¿En qué consiste el proyecto? La ingeniera explicó que durante las misiones Apolo, el programa espacial desarrollado por Estados Unidos en los 60, se dejaron sensores para medir los «lunamoto» o la actividad sísmica de la luna. RoverTito se creó como un robot autónomo de dos kilos que lleva seis motores y cámaras que permiten identificar el entorno y planificar el camino en la Luna. «La aplicación web permite monitorear la actividad sísmica en la superficie lunar, basada en datos de sismógrafos de la NASA«, apuntó Maldonado Betanzo.

El muestreo de esos datos sismográficos fue el objetivo principal. Pero luego, el proyecto fue incorporando otros objetivos para, en un futuro, seguir desarrollando la aplicación.

Todo el equipo no se conoce personalmente. Como nos conocimos durante la pandemia, era todo on line. Esta modalidad nos permitió hacerlo más federal», Sol Maldonado Betanzo, mentora del proyecto.

La aplicación incorporó otros mapas geológicos que muestran, por ejemplo, las temperaturas en la Luna. También hay una sección de colaboración para futuras misiones, incluso integraron un chatbot con inteligencia artificial para responder preguntas sobre la exploración lunar, un simulador lunar y la posibilidad de utilizar realidad aumentada.

«Hablamos de un entorno de realidad virtual en el que se puede escanear un código QR y aparece la Luna en realidad aumentada y RoverTito. Uno va caminando y puede sentir cómo sería un lunamoto», precisó la joven.

En la hackatón, se presentaron 5.556 proyectos de todo el mundo que involucraron a 8.715 equipos (57.000 personas). La aplicación web desarrollada por los jóvenes argentinos resultó seleccionada entre los primeros diez ganadores. «Fue una sorpresa, un orgullo. Sabemos que además del valor que tienen nuestros proyectos, tenemos la capacidad para desarrollarlos», dijo.

Juan Manual Losarcos, de Santa Rosa, La Pampa, tiene 27 años y es geólogo. Lautaro Mendieta, entrerriano de 28 años, es ingeniero en telecomunicaciones. Santiago Nuñez, también de 27 años es chubutense y es ingeniero electrónico.

El team argentino recibió una invitación para presentar en proyecto en vivo y en directo yel 4, 5 y 6 de junio ante los principales referentes de la Nasa en Estados Unidos y recibir el premio. «Es toda una oportunidad para nosotros. Claro que la máxima aspiración es tener el apoyo de la Nasa para el financiamiento del proyecto«, señaló Maldonado Betanzo, al tiempo que reconoció que el equipo trabaja fuertemente para conseguir los fondos que les permitan costar el viaje ya que algunos chicos todavía son estudiantes «sin un trabajo formal».