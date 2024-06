Una avalancha cayó sobre un sendero del Jakob en Bariloche

La última tormenta generó avalanchas de gran magnitud en la zona de Bariloche. El refugiero del San Martín, en Laguna Jakob, registró el video de una enorme de cantidad de nieve que se deslizó montaña abajo desde la ladera sur del cerro Bella Vista el último jueves. Ambos senderos son sumamente transitados por los amantes del trekking.

La semana anterior, Luciano Fiorenza, director del Centro de Información de Avalanchas, había advertido a este diario que «con las condiciones de nieve en la montaña podrían ocurrir avalanchas donde normalmente no las hay».

Tras el último temporal de viento y nieve, el refugiero de Jakob se comunicó con los integrantes del Centro de Información de Avalanchas para indicar que estaba subiendo el cerro cuando vio una avalancha que cayó «sobre el sendero desde bien arriba del cerro Bella Vista».

«Hablamos de 800 metros de desnivel«, explicó Fiorenza. Dijo que además, tuvieron varios registros de avalanchas en cerro López y refugio Frey.

«Por eso, con estas condiciones meteorológicas, no se recomienda salir a caminar por la montaña. Hay un nivel alto de peligro de avalancha y alerta meteorológico. No son días para andar por senderos. Si uno mira el video que nos mandó el refugiero, no hay mucha nieve, pero de golpe cae una avalancha que no esperas y te puede llevar puesto«, señaló el guía de montaña.

Advirtió que con «niveles bajos de peligro», una avalancha puede recorrer entre 10 a 100 metros; con niveles elevados, en cambio, las avalanchas pueden alcanzar más de 1.000 metros de desnivel.

«Por eso, la importancia de conocer el nivel de peligro para saber qué puede ocurrir. No solo hablamos de lugares remotos. En el cerro Catedral, por ejemplo, que hace el operativo de mitigación de avalanchas dio positivo. Todos los tiros dieron positivos: al tirar explosivos, se desencadenaron avalanchas», planteó.

Dijo que el nivel de peligro el último viernes «bajó un punto. Para hoy se espera que baje otro punto; es decir, un nivel más moderado. De a poco, las condiciones se van estabilizando».