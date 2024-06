Con la última tormenta de nieve, podrían ocurrir avalanchas donde normalmente no las hay en Bariloche

«Con esta última tormenta atípica podrían ocurrir avalanchas donde normalmente no las hay«. De esta forma, Luciano Fiorenza, director del Centro de Información de Avalanchas (CIAv), se refirió a las condiciones poco frecuentes en la montaña a raíz de las nevadas que comenzaron los primeros días de mayo en la zona de Bariloche.

«Es un año histórico. Con sus altibajos, pero viene firme el invierno. Ya en mayo, en la parte alta de la montaña había dos metros de nieve. Esta última tormenta vino del este y dejó bastante nieve acumulada. Y muy fría. En algunos corrales, registramos tres metros de nieve y eso que no están ubicados en la parte de mayor acumulación«, detalló.

El boletín informa a diario sobre el riesgo de avalanchas, brinda recomendaciones de tránsito y permite identificar zonas peligrosas. Fue impulsado por un grupo de la Asociación Argentina de Guías de Montaña durante la pandemia y ya lleva su cuarto año. Cuenta con dos empleados fijos y cuatro guías que sostienen el proyecto ad honorem.

El boletín comenzó a emitirse durante la pandemia y es una iniciativa de la Asociació de Guías de Montaña. Foto: gentileza

Si bien los boletines de avalanchas ya están operativos, este año el comienzo temprano del invierno complicó armar la infraestructura para poner en marcha el CIAv. «Solemos armar todo antes de que llegue la nieve a fines de mayo o principios de junio. Este año se nos hizo cuesta arriba armar poner estaciones meteorológicas y los corrales con tanta nieve. Montamos algunas cosas; con otras estamos esperando que se estabilicen la condiciones porque tenemos que pasar por terrenos peligrosos de avalanchas. Hoy tenemos lo básico para empezar a pronosticar«, señaló.

Recalcó la importancia de generar información a partir del boletín en un año tan inestable como éste. «Es crucial para los usuarios a fin de evitar o minimizar los accidentes«, evaluó.

Temporal de nieve: sumarán estudios en otros puntos de Bariloche

Hoy, el CIAv cuenta con estaciones meteorológicas operativas en el cerro López, en el cerro Catedral y en el refugio Frey. La intención es avanzar en la zona del Challhuaco para cubrir la zona este y completar el cerro López, a diferentes alturas. Aunque para ésto aguardan que se estabilicen las condiciones meteorológicas. «Tampoco hemos podido instalar el corral en Jakob porque con la nieve que hay, necesitamos que suban al menos dos personas y esas dos personas son las que hoy están pronosticando», dijo Fiorenza.

Insistió en que se trata de una «tormenta atípica» no solo por la cantidad de nieve sino porque «vino del este» y acumuló en sectores donde normalmente no sucede. «Las acumulaciones entonces ocurren en los sectores oeste y no estamos acostumbrados a que los peligros estén de aquel lado. Entonces, se pueden cometer errores al meterse en un lugar y tener avalanchas en sectores donde normalmente no las hay», dijo y agregó que «el frío extremo en la parte alta de la montaña está retrasando la estabilización de las condiciones ya que la nieve no se asienta«.