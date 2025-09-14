Una «bola de fuego» en los cielos de la Patagonia: las diferencias entre bólido y meteorito
la explicación de especialistas sobre la bola lumínica que se vio el sábado, y las características que distinguen a los diferentes objetos que viajan por el espacio.
Una «bola de fuego» cruzó por el cielo de la Patagonia. Uno de los puntos donde se vio fue en Viedma. También hubo registros el sábado en La Pampa y Bahía Blanca. Según indicaron especialistas se habría tratado de un bólido. ¿Cuál es su diferencia con un meteorito?
Un bólido en los cielos de la Patagonia
Al referirse a las imágenes que se difundieron el meteorólogo y periodista José Bianco precisó en TN que más bien pudo haberse tratado de un bólido. «Es algo que se quema al ingresar a la atmósfera, pero que a veces cuando tiene un tamaño más grande que el puño de una mano y que puede tener el tamaño hasta de una heladera, genera un estruendo y una estela«, explicó.
Además, comentó que durante el día pueden generar «más resplandor que el sol» debido a la presión que sufre al ingresar y las temperaturas que atraviesa: «Se pone a brillar directamente a medida que es quemado por la atmósfera», añadió.
Meteorito en General Acha La Pampa pic.twitter.com/S99Yt8wFPr— Agustin WRC (@Agustin_F1_) September 13, 2025
Bola lumínica en la Patagonia: la diferencia entre meteorito y un bólido
Desde el Observatorio Astronómico de Córdoba, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), expusieron las diferencias entre un meteorito y un bólido.
«Si un meteoroide no se desintegra completamente y una parte de él logra impactar la superficie terrestre, ese fragmento se denomina meteorito«, precisaron y agregaron que son objetos que «pueden variar en tamaño desde pequeños granos hasta grandes rocas, y su estudio proporciona valiosa información sobre la composición del sistema solar».
En cambio, un bólido es «un meteoro extremadamente brillante que generalmente explota en la atmósfera debido a la gran velocidad y la fricción. La explosión puede ser acompañada de un sonido estruendoso y puede dejar fragmentos que caen a la Tierra como meteoritos».
Comentarios