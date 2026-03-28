El plan del Gobierno para sostener a Manuel Adorni: más exposición en medio de las críticas

El respaldo de la Casa Rosada hacia Manuel Adorni permanece intacto frente a los cuestionamientos por sus desplazamientos y la investigación por un presunto enriquecimiento ilícito. Durante la última semana, tanto Javier Milei como Karina Milei y el Gabinete nacional cerraron filas para confirmar la continuidad del funcionario en su cargo.

El Gobierno sostiene su apoyo a Manuel Adorni

En el oficialismo surgió la esperanza luego del fallo de la Justicia de Estados Unidos en la Causa YPF que exime a la Argentina de evitar pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera, en 2012. Para ellos este fue un paso clave para correr el foco de Manuel Adorni que no pudo salir del foco incluso después de brindar declaraciones en conferencia de prensa.

El Gobierno desde hace días sostiene la estrategia de mostrarse en constante actividades junto al funcionario en polémica. Una fuente del oficialismos planteó: «Ojalá sirva para pasar la página. No se puede cantar victoria en términos jurídicos porque quedan otras instancias, pero sería ideal que todo termine así».

Luego de las acusaciones de la oposición, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se esforzaron continuamente por blindar al funcionario. No le soltaron la mano y esto ayudó a que Manuel Adorni se muestre confiado ante las críticas.

El próximo paso para despejar dudas sobre el jefe de Gabinete recae en la declaración jurada que tiene que presentar el 30 de mayo. En esta instancia esperan aclarar todo respecto a su patrimonio y concluir con la investigación abierta, aunque en la Casa Rosada vaticinan que habrá grandes sobresaltos judiciales.

Para la semana entrante, Manuel Adorni seguirá con sus actividades cotidianas. Está previste que convoque a la mesa política y además, prepare una nueva conferencia de prensa.

El Ejecutivo en paralelo, planea acelerar una agenda de gestión que incluye la reactivación legislativa con la coordinación de un nuevo paquete de leyes a enviar. Un integrante del Gabinete, aseguró que para el Gobierno, «lo peor ya pasó».

«El tema tiene utilidad marginal decreciente«, agregó y señaló que en la comunicación digital, que arrojó números negativos para el Ejecutivo, el tema se encuentra a la baja.

Con información de Noticias Argentinas