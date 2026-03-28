Así es la casa de Abel Pintos en Chaco: minimalismo, luz natural y vida lejos del ruido
El cantante argentino muestra en redes algunos rincones de su hogar en Resistencia. Tonos neutros, espacios despejados y una estética simple marcan su estilo de vida.
Lejos de la exposición constante y del ritmo acelerado de las grandes ciudades, Abel Pintos eligió instalarse en Chaco y construir un hogar acorde a su estilo de vida: tranquilo, funcional y conectado con lo esencial.
A través de publicaciones esporádicas en sus redes sociales, el cantante deja ver fragmentos de su casa, donde se repite un patrón claro: minimalismo, orden visual y una fuerte presencia de luz natural.
Minimalismo y calma: el estilo que domina la casa de Abel Pintos
La vivienda, ubicada en Resistencia, refleja una búsqueda estética coherente en todos sus ambientes. No hay excesos ni cambios bruscos de estilo: todo responde a una misma lógica.
Predominan los tonos claros como blanco y gris, que aportan amplitud y serenidad, combinados con detalles en madera y la presencia sutil de plantas, que suman calidez sin recargar los espacios.
El resultado es un entorno pensado para descansar, compartir y vivir sin distracciones, lejos del ruido mediático.
El living: moderno, luminoso y con pocos elementos
El living sigue la misma línea que el resto de la casa, con una estética limpia y contemporánea.
Se destacan:
- Paredes blancas y muebles al tono
- Mesa ratona de mármol con detalles metálicos
- Cortinas claras que potencian la luz natural
- Alfombra en tonos neutros que unifica el espacio
Para equilibrar, aparecen sillones en tonos más oscuros, que generan contraste sin romper la armonía general.
Todo está dispuesto con un criterio claro: comodidad sin saturación visual.
La cocina: funcional, simple y pensada para el uso diario
Uno de los espacios que más llamó la atención fue la cocina, especialmente en una imagen donde se lo ve a Abel Pintos en una escena cotidiana, sentado en el piso mientras come pancakes.
Ese momento permitió ver un ambiente real, lejos de lo escenográfico.
La cocina mantiene la misma lógica estética:
- Colores neutros (blanco y gris)
- Muebles de líneas rectas y tiradores simples
- Mesada de granito claro
- Ventana amplia que aporta luz natural constante
Más que un espacio decorativo, se trata de un lugar pensado para el uso diario, donde la funcionalidad es protagonista.
Una casa coherente con su estilo de vida
En conjunto, la casa de Abel Pintos transmite una idea clara: menos es más.
Cada ambiente responde a una misma premisa: espacios despejados, pocos objetos y una estética que prioriza la calma.
En tiempos donde la sobrecarga visual y el consumo constante dominan, su hogar aparece como un reflejo de otra forma de vivir: más simple, más consciente y lejos de la exposición permanente.
Con información de Clarín y otros medios
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