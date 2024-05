¿Un meteorito? Una extraña luz atravesó el cielo de Europa y aseguran que pasó «rasante»

Las redes sociales se vieron impactadas este fin de semana por un fenómeno lumínico y visual que atravesó el cielo de Europa, y que quedó registrado a través de videos de usuarios que compartieron su extraña experiencia.

Según reportan medios internacionales, el bólido atravesó el cielo entre España y Portugal durante la noche del sábado. Si bien hubo algunos comentarios respecto de este como un meteorito, profesionales astrónomos indicaron que no sería uno de ellos. Entonces, ¿qué es?

Según explican los conocedores en la materia, lo que atravesó el cielo europeo no habría sido un meteorito sino un súper bólido. De igual manera, se trata de un fenómeno lumínico y visual que podría haberse generado por un objeto de origen cometario, que atravesó la atmósfera a una velocidad de 45 kilómetros por segundo.

☄️😍 ESA’s fireball camera in Cáceres, Spain, spotted this stunning meteor last night!



Our Planetary Defence Office are currently analysing the size and trajectory of the object to assess the chance that any material made it to the surface.



Credit: ESA/PDO/AMS82 – AllSky7 pic.twitter.com/gSU4unncQW