Video | La «bola de fuego» que cruzó el cielo este sábado en la Patagonia: de qué se trataría el fenómeno

Este sábado no tuvo un atardecer cualquiera en la Patagonia. Una bola lumínica resplandeció el cielo cuando se estaba poniendo el sol y se registró en distintos lugares como Viedma y La Pampa. También se registró en otros sectores del país como en Bahía Blanca. ¿Fue un meteorito?

Meteorito en General Acha La Pampa pic.twitter.com/S99Yt8wFPr — Agustin WRC (@Agustin_F1_) September 13, 2025

Uno de los videos más virales en redes sociales fue de un vecino de General Acha (La Pampa), quien registró todo el resplandor de la luz en su paso.

«Estaba manejando desde el supermercado y se encendió el cielo, se vio una luz verde cayendo, y ahora quedó una nube totalmente distinta a las normales», relató por su parte Juan, un vecino de Viedma, a Diario RÍO NEGRO.

Una nube extraña se vio en el cielo después del fenómeno en Viedma. Foto: Gentileza.

El hecho, sin embargo, no quedó solo en territorio patagónico. En la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Bahía Blanca, vecinos lograron registrar de distintas partes cómo se vivió el momento en que una luz verde encandiló el cielo.

Un bolido al atardecer hoy en Bahía Blanca…☄️🌠 pic.twitter.com/oXe3fDeIdc — martin elustondo (@MartinElustondo) September 14, 2025

¿Un meteorito o un bólido?, qué respondieron los expertos

Tras la viralización de los videos, especialistas indicaron que los meteoritos en realidad suelen dejar una línea recta perfecta y después el humo blanco se encorva por el viento.

En este caso, el meteorólogo y periodista José Bianco precisó en TN que más bien pudo haberse tratado de un bólido.

“Es algo que se quema al ingresar a la atmósfera, pero que a veces cuando tiene un tamaño más grande que el puño de una mano y que puede tener el tamaño hasta de una heladera, genera un estruendo y una estela«, acotó.

Además, comentó que durante el día pueden generar «más resplandor que el sol» debido a la presión que sufre al ingresar y las temperaturas que atraviesa: «Se pone a brillar directamente a medida que es quemado por la atmósfera».