Salarios para estatales de Río Negro: confirmaron la fechas de cobro y será antes del feriado por Semana Santa

El pago de sueldos a los trabajadores estatales de Río Negro comenzará a mediados de la próxima semana. Se trata de los haberes de marzo de 2026 y según lo informado, el depósito será antes del finde largo por los feriados de Semana Santa

Sueldos estatales en Río Negro: cómo será el pago

En esta ocasión no habrá un cronograma de pago que se extienda durante tres días. El Gobierno provincial explicó se depositará los sueldos de «todo el personal de la Administración Pública» el mismo día para garantizar

En este sentido se informó que el miércoles 2 de abril cobrarán su salario:

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Docentes

Porteros

Ley 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos de Control

La Provincia resaltó que de esta manera buscan ratificar «el rumbo de una gestión ordenada, que garantiza previsibilidad y protege el ingreso de los trabajadores estatales, y que además permite que esos recursos estén disponibles para el fin de semana largo, impulsando el turismo y la actividad económica».