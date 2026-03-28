Salarios para estatales de Río Negro: confirmaron la fechas de cobro y será antes del feriado por Semana Santa
El Gobierno de Río Negro confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de marzo 2026. El esquema incluye a Salud Pública, Policía de Río Negro, docentes, porteros y agentes de los tres poderes.
El pago de sueldos a los trabajadores estatales de Río Negro comenzará a mediados de la próxima semana. Se trata de los haberes de marzo de 2026 y según lo informado, el depósito será antes del finde largo por los feriados de Semana Santa
Sueldos estatales en Río Negro: cómo será el pago
En esta ocasión no habrá un cronograma de pago que se extienda durante tres días. El Gobierno provincial explicó se depositará los sueldos de «todo el personal de la Administración Pública» el mismo día para garantizar
En este sentido se informó que el miércoles 2 de abril cobrarán su salario:
- Salud Pública (guardias y horas extras)
- Policía de Río Negro
- Servicio Penitenciario Provincial
- Docentes
- Porteros
- Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Órganos de Control
La Provincia resaltó que de esta manera buscan ratificar «el rumbo de una gestión ordenada, que garantiza previsibilidad y protege el ingreso de los trabajadores estatales, y que además permite que esos recursos estén disponibles para el fin de semana largo, impulsando el turismo y la actividad económica».
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