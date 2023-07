Una escuela de Cipolletti suspendió las clases tras las vacaciones de invierno: «Esto muestra la falta de planificación»

La escuela primaria N°248 confirmó que aún no han podido comenzar las clases luego del receso invernal ya que no finalizaron las obras en el establecimiento. Aseguraron que no fueron avisados sobre el desarrollo de los trabajos por lo que suspendieron las clases luego de asistir a las aulas este lunes. En Roca anunciaron desde Unter que el comienzo de clases se dio «sin complicaciones».

Desde el gremio de los maestros criticaron al gobierno de la provincia por la suspensión de clases debido al arreglo de pisos. «Una nueva jornada escolar que se ve interrumpida por la falta de responsabilidad, previsión y planificación de un Estado cada vez más ausente«, denunciaron desde Unter Cipolletti.

Según habían anunciado, las obras habían finalizado tras las vacaciones de invierno pero aun había personas trabajando adentro del colegio.

Desde la institución reclamaron por el hecho y describieron que se enteraron que los trabajos de obra continuaban cuando asistieron a la escuela.

Los alumnos se encontraron con trabajos de mantenimiento cuando asistieron. Foto: Gentileza.

«Hemos tenido que suspender las clases por segundo día consecutivo, durante el turno mañana de este lunes, los alumnos se encontraron con personal de de mantenimiento haciendo trabajos en una de las aulas que tenia que ver con el recambio de piso«, describieron.

Reclamaron que desde Educación se había informado que la obra ya había finalizado, «una obra que según el Consejo Escolar en sus redes e incluso el ministro de educación han salido informando que era que estaba concluida», plantearon.

Y remarcaron: «Sin embargo ayer había trabajadores sin la correspondiente delimitación y sin la normativa para este tipo trabajos».

Los alumnos no sabían sobre la suspensión de clases y se enteraron tras llegar a la escuela

Desde la institución informaron que tanto los docentes como los alumnos se enteraron que las obras continuaban al presentarse en el establecimiento. «Vinieron y asistieron a clases porque en teoría el trabajo estaba terminado sin embargo se encontraron con esta novedad durante la mañana de ayer«, reclamaron.

Explicaron que aún no hay una fecha estimada para el comienzo de clases en la escuela N°248: «En principio la suspensión sería iba ser la tarde de ayer y hoy para que el personal pueda concluir con las tareas, sin embargo no se escuchan ruidos de trabajos ni personal en la zona por lo que estimamos que se puede extender».

Además apuntaron contra el gobierno y criticaron la suspensión, «esto muestra una clara la falta de previsión y de planificación. Además de la mentira sistemática por parte del gobierno que anuncia obras que están concluidas y no lo están», reclamaron.