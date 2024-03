Una joven padece esclerosis múltiple y le reclama a Ipross la medicación

Anabella Bruno tiene 27 años y padece esclerosis múltiple. Desde febrero, no recibe la medicación que tiene indicada por parte de Ipross. Por eso, junto a sus padres, presentó un recurso de amparo contra la obra social de la provincia y aguarda una respuesta.

«Es una enfermedad crónica, autonimune. Hace 10 años que estoy en tratamiento. Pero ahora me encuentro con que Ipross no me da la orden para poder retirarla en droguería o en farmacia. Hace un mes que estoy luchando y ya llevo tres días sin tomar la medicación», contó Bruno a RÍO NEGRO.

El medicamento es Gilenya de 0,5 miligramos y trae 28 comprimidos. «A principios de mes me deben mandar todo. He tenido varios inconvenientes, pero es la primera vez que se atrasan tanto», contó y aclaró: «Desde la obra social no me dan ninguna respuesta. Es todo incertidumbre. Entiendo que tiene que ver con el precio porque sale 6 millones de pesos«.

Recalcó que la esclerosis múltiple afecta el sistema nerviso central y altera el control sobre los movimientos, el equilibrio, la sensibilidad, el control de efínteres y hasta la vista. «En mi caso, estoy bien porque estoy medicada. He estado, como máximo un día sin medicación. Cuando se termine el rango terapéutico que es el tiempo que dura la medicación en sangre pueden aparecer manifestaciones de la enfermedad«, advirtió la joven que estudia la carrera de Medicina en La Plata.

«Es denigrante estar peleando por la medicación porque, además, la esclerosis está considerada como una discapacidad. No me parece tener que estar peleando por algo tan básico como la salud. Por algo te descuentan plata todos los meses», cuestionó.