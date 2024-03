Una ONG británica capacita a personas en situación de calle para ser guías turísticos

La ONG británica Invisible cities trabaja junto a otras organizaciones que están en contacto con personas en situación de calle, como albergues y comedores, para capacitarlos como guías turísticos, y que puedan proporcionar vistas únicas a turistas. Hoy tienen recorridos en Edimburgo y Glasgow (Escocia), York y Manchester (Inglaterra) y Cardiff (Gales).

Los guías centran sus recorridos turísticos en temas específicos, con los cuales se vincula de alguna manera sus propias vivencias personales. Por ejemplo, la historia LGBTQ+ de una ciudad, las mujeres notables, los vínculos con la brujería o cómo evolucionó la delincuencia y el castigo, según informa Reasons to be cheerful.

«Tendemos a pasar por alto las áreas de donde venimos, a diferencia de cuando vamos y visitamos otras ciudades», cuenta John Giles, uno de los guías a The Big Issue. Él perdió su trabajo y vivió en un albergue del Ejército de Salvación. Ahí, otro residente del albergue lo invitó a formar parte de Invisible Cities, gracias a lo cual comenzó a organizar el tour Poetry, protest and place (Poesía, protesta y lugar) en Cardiff.

Foto: Invisible cities.

«Estar en un entorno donde la gente está feliz de verte y quiere saber de vos y tener una conversación es genial», dice Giles al medio inglés. «También poder contar historias sobre la ciudad en la que siempre he vivido. La ciudad en la que sí he estado sin hogar, pero donde tengo muchos de mis buenos recuerdos», agrega.

Zakia Moulaoui-Guery, la CEO de la organización, había trabajado durante unos años en Homeless World Cup (La Copa Mundial de Fútbol para personas en situación de calle). Ahí conoció en profundidad las razones por las que las personas no tenían un hogar. «Esto me hizo trabajar muy de cerca con organizaciones como periódicos callejeros y en una visita a Shedia (una publicación de Grecia) discutimos la idea de que sus vendedores hicieran recorridos a pie además de vender la revista, lo cual me pareció un concepto brillante que podríamos trasladar fácilmente a Escocia, donde resido», cuenta a I Love Manchester.

La organización capacita a todos los participantes para que ellos diseñen los tours alternativos, y también en cuestiones de oratoria y atención al cliente. Luego, desde Invisible Cities se realizan las reservas para participar en los tours. El precio es de 15 libras esterlinas aproximadamente (algo menos de 20 dólares estadounidenses). Lo recaudado se divide entre el guía y la organización para que esta pueda seguir reclutando a otras personas en situación de calle.

Desde sus comienzos en 2017, Invisible Cities capacitó a 118 personas para que dieran recorridos turísticos y en 2023 recibieron a 4.212 personas en sus tours a través de 18 presentaciones, según el reporte anual. Además, gracias a la ayuda de sus patrocinadores, la institución ofrece visitas guiadas a la comunidad para grupos específicos. De esta manera, en 2023, 569 personas de la comunidad ucraniana y de zonas desfavorecidas asistieron a las visitas guiadas de manera gratuita, de acuerdo con Reasons to be cheerful.

Para 2024, Moulaoui-Guery espera que los tours puedan expandirse a más lugares en Escocia y a Liverpool, en Inglaterra. «Nuestros planes también serán crear más oportunidades para todas las personas que capacitamos, ya que queremos que Invisible Cities sean un trampolín para ellos», afirma la directora ejecutiva a I Love Manchester.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.