Una profesora trans desobedeció la prohibición: dictó su clase de historia en lenguaje inclusivo

El lunes, al mediodía, Cristina Hendrickse recibió en su correo electrónico la resolución que la notificaba de que no podía utilizar el lenguaje inclusivo en sus clases, una decisión adoptada por el gobierno porteño. De profesión abogada, enseña historia en cuarto año en la escuela normal superior seis, más conocida como el Normal 6, del barrio de Palermo en la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día a la noche respondió el mail: «informé que iba a desobedecerlo».

Cristina hizo el secundario en el liceo militar, durante el terrorismo de Estado. Vivió muchos años en Neuquén y se reconoció como una persona trans en su adultez. En 2018, en una entrevista con RÍO NEGRO, contó que tenía un fuerte temor al rechazo. «Mi niñez y mi adolescencia fueron en una época donde las personas trans eran perseguidas», aseguró.

«A mi juicio la resolución viola el derecho humano a la identidad de género, a la diversidad cultural, el respeto a las diversidades sexo-genéricas que son derechos humanos reconocidos en el artículo 13 de la ley de identidad de género, en la opinión consultiva 24 del año 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por tratarse de derechos inalienables, inherentes a la persona no puedo obedecer esa orden y además afecta mi propia identidad de género», explicó.

Planteó que la resolución no prevé que tipo de sanciones se aplicarán a quienes no cumplan con la prohibición sino que sostiene que «se deben seguir las reglas del idioma español, lo cual es algo medio ambiguo también porque entonces yo no podría usar el vos, sino el tu, y también debería usar la segunda persona del plural, el vosotros, que acá en el Río de la Plata no lo usamos».

Afirmó que con la dirección de la escuela «hay un excelente trato» y solamente cumplió en notificarla. «Yo solicité que se le haga saber a la señora «ministre» (Soledad Acuña) que yo voy a desobedecer la resolución. Ya la desobedecí esta mañana», dijo Cristina, cuyos estudiantes la aplaudieron al terminar la clase.

Manifestó que su intención de nombrar a Acuña como «ministre» tiene como propósito «visibilizar el lenguaje inclusivo, que no hay solo dos expresiones sexo-genéricas masculino/femenino, sino que hay una diversidad no binaria». Consideró que el único fundamento que sostiene esta decisión «es satisfacer las pretensiones de la nueva derecha, que el mes pasado en el Estado de Florida en los Estados Unidos prohibió usar la palabra gay en las escuelas».

En Argentina hace una década que está vigente la ley de identidad de género, y desde 2021, la documentación (tanto DNI, como pasaporte) contempla la posibilidad de que las personas no binarias opten por la letra X, en lugar de la F o M, en la categoría sexo.