Una protesta obligó a los turistas a salir a pie del aeropuerto de Bariloche durante dos horas

Decenas de turistas caminaban a paso rápido con valijas y bolsos por la ruta del aeropuerto de Bariloche en la fría mañana del viernes mientras bordeaban unos 70 taxis y remises que bloqueaban el camino. Algunos lograban que algún transporte los recogiera unos kilómetros más adelante; otros debieron transitar los 5 kilómetros de la ruta sin éxito. El reclamo duró dos horas.

Una protesta de taxistas y remiseros mantuvo cortada la ruta de acceso al aeropuerto durante varias horas del viernes feriado. Los turistas que llegaron en la media docena de vuelos que operaron hasta media mañana de este Viernes Santo tuvieron una pésima bienvenida y debieron cruzar a pie el piquete para dirigirse a los hoteles, hosterías y cabañas que habían contratado.

«Vengo de Buenos Aires escapando de estas cosas. Si consideran que esto les sirve, que así sea», planteó un turista, con sarcasmo, mientras pasaba por el costado de un grupo de transportistas cargando dos valijas.

Los taxistas, remiseros y dueños de combis denuncian que hay transportes truchos que levantan pasajeros con destino al centro de Bariloche, Villa La Angostura o El Bolsón en el aeropuerto. Dijeron que tomaron esta decisión como último recurso luego de no ser oídos por las autoridades.

Algunos turistas cuestionaron la medida. Foto: Marcelo Martínez

«El reclamo está perfecto, pero así no va. Es injusto porque los que laburamos también tenemos derecho a tomarnos unos días de vacaciones. La preocupación está en la gente que tiene que tomarse un vuelo ahora. Esta imagen que da Bariloche es una vergüenza«, manifestó Florencia Mazanta, una turista de Buenos Aires, mientras apuraba el paso con su valija.

Otro turista, Federico Costa, caminaba unos metros más atrás. Contó que con su pareja, habían llegado a tomarse un remis del aeropuerto pero no alcanzaron a pasar. «Estamos acostumbrados. Venimos de Capital Federal donde esto es moneda corriente. Entiendo el reclamo pero no es la forma», dijo.

1/ 2 Desde la Asociación de Taxis de Bariloche dijeron que reclaman desde hace cuatro años. Foto: Marcelo Martínez 2/ 2 Desde la Asociación de Taxis de Bariloche dijeron que reclaman desde hace cuatro años. Foto: Marcelo Martínez

Mientras tanto, Soledad Marcone, oriunda de Tandil, consultaba entre los conductores que aguardaban en la banquina de la ruta en sentido a Bariloche si podían llevarla hasta el centro.

Carlos Difranco, presidente de la Asociación de Taxis de Bariloche, manifestó que el reclamo ya lleva cuatro años y que incluso se han presentado notas en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). «Como no hemos tenido respuestas, no nos quedó otra. En la Comisión Nacional de Regulación del Transporte nos dicen simplemente que están legalmente habilitados. Hablamos de vehículos particulares no fiscalizados y otros que reciben habilitaciones erróneas», señaló.

Algunos turistas cuestionaron la medida. Foto: Marcelo Martínez

«Hay señoras caminando con bebés dos kilómetros. ¡Es una vergüenza! ¿Por qué tenemos que estar parados acá? ¡Saquen los vehículos! No habilitan ni siquiera una vía. Quedamos encerrados», gritó un hombre a un grupo de transportistas. Al pedirle explicaciones a un policía que observaba de lejos, el agente solo atinó a decir: «Tienen derecho a cortar la ruta. Tenemos que cumplir con el protocolo. Ya pasó una hora y media y ya avisamos a la fiscalía».

Más allá de varios cruces con turistas, el momento de mayor tensión se produjo con la llegada de Claudio Thieck, el delegado de la CNRT. Ante el enojo de los transportistas, Daiana Andrade, una turista que quería llegar al aeropuerto para tomar su vuelo actuó de mediadora. «¿Le parece que tienen que llegar a esta instancia y perjudicar a todos estos turistas?«, increpó al funcionario nacional.

El director de Tránsito de Bariloche solucionó el conflicto en media hora. Foto: Marcelo Martínez

«¿Por qué no armás una reunión para llegar a un acuerdo? -prosiguió la mujer-. Hay muchísimas personas de vacaciones varadas acá, como yo, que necesitan que vos arregles esto. Es mi tiempo que forma parte de mis vacaciones de solo tres días».

Minutos después, Carlos Catini, director de Tránsito de Bariloche, se acercó hasta la protesta. En cuestión de media hora, desactivó el reclamo ya que logró que los delegados se reunieran sobre la banquina para llegar a un acuerdo. «Estamos discutiendo algo dentro de nuestra jurisdicción municipal; de modo que el hecho de que no esté la provincia no me preocupa. La decisión corresponde al municipio», dijo Catini.

«Si interpretamos bien las normas y se cumplen -acotó-, no hay problema. Por eso, les propongo firmar un acta compromiso». Al mediodía, se llegó a un acuerdo.

«La imagen que da Bariloche a los turistas es pésima», dijo una de las turistas. Foto: Marcelo Martínez