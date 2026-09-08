Unelen celebra 40 años sembrando futuro junto a Amigos de la Patagonia

Unelen, marca familiar de indumentaria 100% de industria nacional, cumple 40 años y lo celebra con una acción solidaria junto a la Asociación de Amigos de la Patagonia. Como parte de la iniciativa, la marca presenta una remera de diseño exclusivo, disponible en talles para toda la familia. La podés encontrar en sus 7 locales de la Patagonia argentina y en unelen.com.ar, cuya venta contribuirá al trabajo de restauración de ecosistemas afectados por incendios forestales que impulsa el programa “Hacemos Bosque” a través de la plantación comunitaria de árboles nativos.

El aniversario llega además en un momento de renovación para la marca: Unelen atraviesa un proceso de evolución de su identidad visual, que busca reflejar con mayor claridad los valores, la historia y la mirada de futuro que la representan desde su origen en el sur del país.

Celebrar 40 años también significa mirar hacia adelante y reafirmar los valores que nos acompañaron durante todo este camino. Este aniversario nos encuentra evolucionando, renovándonos y proyectándonos hacia el futuro sin perder de vista nuestras raíces. Esta colaboración transforma una celebración en una acción concreta: sumarnos a la recuperación de nuestros bosques nativos y al compromiso de las comunidades con su entorno”. Florencia Gomez, Gerente de Comercialización de Unelen.

40 años de trayectoria, identidad y compromiso



Unelen es una empresa familiar nacida en 1986 en Villa Regina (Río Negro), a partir del sueño de crear una marca con identidad patagónica. Hoy cuenta con 7 locales propios en distintas ciudades del sur y una amplia red de revendedores.



El aniversario es una oportunidad para renovar el compromiso con los valores que forman parte de la historia de la marca y proyectarlos hacia el futuro. En ese sentido, la alianza con Amigos de la Patagonia convierte una acción comercial en una iniciativa con impacto ambiental y social.

Sobre “Hacemos Bosque”



“Hacemos Bosque” es un programa de Amigos de la Patagonia enfocado en la restauración ecológica, la educación ambiental y el desarrollo local. A través de la plantación comunitaria de árboles nativos, contribuye a la recuperación de zonas afectadas por incendios forestales y promueve la participación activa de las comunidades en el cuidado y la regeneración de sus ecosistemas.



La propuesta busca que la restauración sea un proceso colectivo y sostenible, que integre la recuperación ambiental con la educación y el fortalecimiento de los vínculos locales.

Cómo participar

La remera de edición especial está disponible en los 7 locales de Unelen (Villa Regina, General Roca, Cipolletti, Neuquén, Zapala, Las Grutas y Viedma) y en unelen.com.ar. Con cada compra, quienes se sumen a la iniciativa acompañarán el trabajo de restauración ecológica del programa “Hacemos Bosque”.

Más información: www.unelen.com.ar/elegi-dejar-huella

Contacto de prensa: Florencia Gómez – florencia@unelen.com.ar