Hoteleros y gastronómicos conformes con el turismo del fin de semana en Neuquén

Los fuegos y las masterclass fueron la atracción del Confluencia de Sabores (foto Oscar Livera)

En octubre volverá el Neuquén Emprende y la marca Confluencia tendrá otros eventos como Confluencia de Cervezas y Confluencia de Gin Foto Oscar Livera)

«Como privados, somos potenciadores de este tipo de acciones, son proyectos nuestros, como representantes de la Asociación de hoteleros, buscamos potenciar el consumo y posicionar el destino turístico», dijo el presidente de la entidad, Joaquín García González, respecto al balance del fin de semana en Neuquén, que sin estar registrado como largo, registró un inusual movimiento de hospedaje en Neuquén.

Según la comuna, hubo un 70 por ciento de ocupación de plazas, que en la capital alcanzan a unas 4.200. La estimación de visitantes en el predio Jaime De Nevares fue cercana a las 80.000 personas, dijo la jefa de Gabinete María Pasqualini en tanto el nivel de ventas gastronómicas, también fue alto.

«Yo creo que todo influye y aporta, estos eventos que se hacen en el Jaime De Nevares son tan multitudinarios que atrae gente que no son solamente de Neuquén, sino el interior de la provincia pero no solamente de Plottier, Cipolletti y Centenario», explicó. Detectó que hubo «tracción» de interés de los chefs reconocidos por el trabajo de los fuegos y sus masterclass, «ni hablar de la música», sostuvo.

Los productores cerveceros vienen al evento Confluencia y los comercios cerveceros de la capital, instalan otra unidad de negocios (foto Oscar Livera)

Desde la secretaría de Turismo de la comuna confirmaron pernoctes desde el interior de Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.

García González destacó la continuidad con la municipalidad de eventos como el Confluencia de Sabores, de Cervezas o Confluencia de Gin, de su autoría, que impulsan la actividad gastronómica. «Lo venimos trabajando hace años para fortalecer Neuquén como destino turístico y para traccionar la economía» de la ciudad, insistió. Resaltó que es un evento gastronómico que no es usual en otros lugares y que logró una muy buena ocupación en los hoteles de una y dos estrellas, aunque los de cuatro o cinco, también con un movimiento importante.

-Las ferias gastronómicas, no son una competencia?

«No, hay emprendedores que venían solo a este tipo de eventos y ahora avanzaron a un local comercial, que a su vez, también participa de los eventos. Lo mismo ocurre con cervecerías que tienen sus negocios y vienen con un carrito al Confluencia de Sabores, o sea, es otra unidad de negocios», aclaró.

Todo suma

Este fin de semana no solo tuvimos Confuencia de Sabores sino otras atracciones musicales y otros eventos gastronómicos en los shoppings, así es que todo se potenció», dijo diego Cagol.

La visita de «Los Fabulosos Cadillacs» también fue considerada uno de los factores que traccionó el turismo el fin de semana en la capital (foto Oscar Livera)

«En los servicios turísticos que tuvimos, la mitad de la gente son de destinos de más de 100 kilómetros, gente que vino a pernoctar en Neuquén, de Río Negro, Mendoza, Chubut y La Pampa», reiteró.

El sábado fue un día de menor actividad, mientras que el domingo, resultó ser un «exito» para las mediciones comerciales y de asistencia, se indicó.

El primer fin de semana de octubre regresará Neuquén Emprende, con un formato carros de comida también, en tanto la marca «Confluencia» vendrá con productores gastronómicos de la Patagonia en ediciones exclusivas de Confluencia de Cervezas y Confluencia de Gin.