Necrológicas de hoy, martes 8 de septiembre de 2026

Saavedra, Luz Divina CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 70 años y comunica que sus restos, velados en sala H de Valentina Sur, fueron inhumados el día 7 de septiembre del 2026, a las 17 hs. en el cementerio Central – Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

BARRERA, GLADIS Falleció en Neuquén el día 6 de Septiembre a la edad de 89 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, serán inhumados a las 10:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.