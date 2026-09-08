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Necrológicas de hoy, martes 8 de septiembre de 2026

Las necrológicas del día de hoy, martes 8 de septiembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

Saavedra, Luz Divina

CALF participa con dolor su deceso, acaecido en Neuquén a la edad de 70 años y comunica que sus restos, velados en sala H de Valentina Sur, fueron inhumados el día 7 de septiembre del 2026, a las 17 hs. en el cementerio Central – Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

BARRERA, GLADIS

Falleció en Neuquén el día 6 de Septiembre a la edad de 89 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, serán inhumados a las 10:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Zinelli, Dante

La Camara de Productores de General Roca participa su fallecimiento acompañando a sus familiares en estos momentos de dolor.

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