Viento Sur: extienden los embargos sobre la cooperativa investigada por desvío de fondos en Neuquén

El juez de Garantías Lucas Yancarelli aceptó hoy un pedido para prorrogar los embargos vigentes en la causa que involucra a la cooperativa Viento Sur por el presunto desvío de fondos públicos que debían destinarse a programas sociales.

El planteo fue realizado por la fiscal del caso Rocío Rivero, quien solicitó la extensión de la medida por otros seis meses en el contexto de la investigación que tiene ocho imputados, entre ellos los exministros provinciales de Desarrollo Social, Abel Di Luca y Gerardo Chapino.

La teoría de la fiscalía

La teoría que presentó la acusación apunta contra una maniobra donde presuntamente se desviaba fondos que el Estado provincial otorgaba para destinarlos a capacitaciones laborales de integrantes de organizaciones sociales.

De acuerdo a la fiscalía, el dinero era utilizado para otros fines, como la adquisición de bienes inmuebles, automotores y diversas transferencias a cuentas particulares de los imputados.

La semana pasada el Ministerio Público solicitó la elevación a juicio de la causa por el delito de administración fraudulenta. En ella están imputados en calidad de coautores, además de los exfuncionarios nombrados, tres integrantes de la cooperativa, identificados como D.M, S.E.B y L.L.V.

También fueron acusadas otras tres personas, aunque en este caso como partícipes necesarios: B.R.V.N, F.G.S y M.G.S.

La sospecha es que hubo una actuación coordinada de exfuncionarios y particulares para configurar un esquema de desvío de fondos públicos en el ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Los hechos bajo investigación ocurrieron entre 2022 y 2023, generando un perjuicio para las arcas estatales estimado a valores históricos en $1.208.657.600.

Los embargos autorizados por el juez

La fiscal Rivero solicitó la prórroga de los embargos al marcar que los riesgos procesales se encuentran más consolidados luego de que se formalizara la acusación y se requiriera la apertura de la etapa de juicio.

Las defensas no plantearon oposición, aunque pidieron aclaraciones respecto al uso de los vehículos involucrados.

Entre los bienes alcanzados se encuentran tres inmuebles de la cooperativa, cuatro automotores embargados bajo la modalidad de depósito judicial y el plazo fijo constituido con fondos de las cuentas de la entidad. La disposición tendrá un plazo de seis meses a partir del vencimiento de las medidas anteriores.