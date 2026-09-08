Hay cambios en el directorio del Emprotur Bariloche

El Emprotur de Bariloche tiene tres representantes del estado y tres del privado en la mesa directiva para decidir la promoción de la ciudad. Archivo

El sector privado que integra el Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (Emprotur) renovó sus representaciones y consecuentemente se modificó la composición del directorio, sin cambios en la parte estatal.

La Cámara de Turismo resolvió internamente hacer un intercambio entre sus representantes titular y suplente en el ente, ante la próxima asunción de Ezequiel Barberis al frente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), por lo que el dirigente que hasta el momento ejercía la vicepresidencia del Emprotur, quedó como vocal suplente, y como titular asumió Silvia Luzzardi.

La Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica definió a Marco De Barba como titular y Diego De Barba como suplente; mientras que la Cámara de Comercio designó a Leo Desideri como titular y Elian Caramichos como suplente.

Una vez definidas las bancas que representan a las tres entidades privadas, el Consejo Asesor del Emprotur eligió a Luzzardi como vicepresidenta del ente, por lo cual continúa en manos de la Cámara de Turismo el cargo, secundando al secretario de Turismo, Eric Guzmán, en la presidencia.

El directorio también resolvió que el representante de la Asociación Hotelera, De Barba, ejerza la secretaría y el de Comercio, Desideri, como tesorero.

Además de las bancas del empresariado y la presidencia del Ejecutivo, el directorio del ente está integrado también por dos representantes elegidos por el Concejo Municipal, que este año son Juan Pablo Ferrari (JSRN) y Samanta Echenique (Cambia), tras una modificación dispuesta a comienzos de año.