Usarán la piedra de Game Of Thrones en Neuquén para estudiar el pasado

Una investigación arqueológica se llevará a cabo en Neuquén para revelar al mundo el pasado histórico de la provincia, pero lo novedoso está en cómo lo van a hacer y es que los investigadores pondrán a prueba una técnica que en la exitosa serie de HBO, Game Of Throne, es clave para derrotar a los «Caminantes Blancos»: el uso de la piedra obsidiana.

El trabajo arqueológico tendrá lugar en el valle del río Agrio y se llevará a cabo por investigadores de Neuquén y de la Universidad de Michigan como parte de un convenio celebrado con el Ministerio de las Culturas de la provincia neuquina. Según lo anunciado, el objetivo de esta investigación es lograr conocer la historia y las formas de manejo de los recursos naturales por parte de antiguas poblaciones.

Para lograrlo los investigadores se propusieron recurrir a una técnica novedosa en la provincia la cual consiste en emplear el uso de la «piedra obsidiana» para datar sitios arqueológicos en aquellos lugares donde no es posibles hacer los fechados por carbono 14. La piedra obsidiana es conocida por los grandes fanáticos de Game Of Throne por su similar a la piedra conocida como dragonglass, vidiragón o vidrio de dragón, la cual es utilizada dentro de la serie para combatir a los «guerreros del otro lado del muro», pero no todos conocen el poderoso potencial que la roca tiene en el mundo real.

En la serie, las armas de vidriagón son una de las pocas debilidades conocidas de los Caminantes Blancos.

La obsidiana es una roca vítrea volcánica que se puede hallar en diferentes zonas de la provincia, comúnmente es de color negro pero también se presenta en tonos marrones, rojizos o traslúcidos. Además la misma es capaz de revelar la historia humana ya que las antiguas poblaciones hacían uso habitual de la piedra dejando en ellas rastros de su paso en la tierra.

Cómo es la técnica para estudiar el pasado

La arqueóloga Raven Garvey de USA, junto a los arqueólogos Juan Maryañski y Claudia Della Negra comenzaron los trabajos de campo en el valle del río Agrio a lo largo de la cuenca, allí encontraron la presencia de varios sitios de relevancia para hacer datación sobre las piezas u objetos hallados que corresponden a antiguas poblaciones.

Luego de este primer momento, el proceso continúa con la técnica de hidratación de obsidiana para lograr determinar y saber cuándo fue trabajada. Según se explicó, el trabajo consiste en realizar un corte sobre la piedra y un posterior análisis a través de microscopio, para evaluar la antigüedad de la pieza.

Una técnica novedosa de la piedra obsidiana que busca instalarse en Neuquén

El desarrollo de este primer trabajo sobre la piedra obsidiana comenzará en el Valle del río Agrio, sin embargo los investigadores manifestaron que posteriormente buscarán ampliar la técnica a toda la región para de así poder estudiar y fechar sitios que no poseen material orgánico asociado.

El desarrollo en toda la región podrá lograr un avance en las investigaciones para seguir alimentando el patrimonio cultural histórico de la provincia, pero para ello deberán concluir primero este primer trabajo arqueológico.

Según lo explicado en esta ocasión las tareas implicarán trabajos de laboratorios en Estados Unidos y en Neuquén, por ello se contará con la colaboración de investigadores de CONICET. Además comunicaron que se utilizarán objetos hallados y en forma posterior se prevé analizar otras piezas fabricadas con obsidiana que actualmente están resguardadas en varios museos de la provincia.

Por otra parte se supo que más allá de los trabajos arqueológicos propios de la investigación actual, se analizarán sitios nuevos y se compararán con los materiales de la Cueva Chenque Haichol, excavada por el arqueólogo Jorge Fernández entre 1979 y 1981.