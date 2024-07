Vacaciones de invierno: las opciones que no podés dejar pasar

Se termina el primer trimestre escolar y los chicos y chicas ya no quieren saber más de guardapolvo, tareas para el hogar, evaluaciones ni madrugones. A seis días de iniciar el receso invernal los padres se disponen a planificar 15 días de actividades para no caer en el aburrimiento. El puede, puede, y se va de vacaciones. Para el que no, las salas teatrales del Alto Valle ofrecen una amplia grilla de obras de diferentes géneros, en diferentes horarios y en continuado.

Música, teatro, títeres, espectáculos interactivos, cuentos tradicionales readaptados, versiones libres de grandes obras tradicionales son algunas de las propuestas que ofrecen los elencos que ya se están preparando para levantar el telón a partir del próximo fin de semana.

Las salas teatrales independientes vienen transitando desde la pandemia, una situación «bastante agobiante», como la definen directores, actores, iluminadores, escenógrafos. Pero aún así, con lo poco que tienen y con aquellas obras que en algún momento pudieron estrenar, regresan a las tablas pensado en las familias en pleno receso escolar. Algunos espectáculos se presentarán en una sola sala, otras andarán de gira por diferentes localidades de la región.

Como para que te vayas preparando, reservando entradas y armando planes con tus peques acá viene una grilla de los principales espectáculos que ya están siendo promocionados. El listado puede llegar a engrosarse en los próximos días cuando otros elencos «cierren» sus espectáculos.

Si a los chicos y chicas les gusta el teatro, o si pensás que es un buen principio para que comiencen a conocer ese mundo mágico de la fantasía, hay varias opciones.

Se levanta el telón de las tablas

«Maravillas en el paíz de las Halisias». Teatro para las infancias en Pichi Maín propone un viaje por los sueños de dos Halisias lavanderoas, que en un patio de vaya a saber qué lugar, noche a noche, despiertan en un nuevo sueño sin saber si alguna vez despertarán en la vida real. El público encontrará un clima de permanentes juegos de palabras, adivinanzas, humor y todo disparate que puede aparecer en un sueño.

La obra comenzará su gira el miércoles 17 a partir de las 17, en la Caja Mágica de Cipolletti. Luego, al día siguiente, seguirá soñando en el mismo horario en Pichi Maín, espacio de Cinco Saltos y con un poco más de «dormilona» se trasladará el viernes a las 17 a El Arrimadero de la ciudad de Neuquén. Y como si esto fuera poco, el sábado 20, también a las 17, las Halisias estarán en la cooperativa teatral La Hormiga Circular de Villa Regina, para cerrar las vacaciones de invierno el domingo 21 a las 16 en la sala de la capital neuquina Deriva Teatro. Las entradas se pueden reservar al 299-6150448.

En el mismo teatro capitalino, Deriva, se sumarán otras obras que conjugan una previa de juegos y charlas con el inicio de la función. Allí, grandes y pequeños podrán optar por «Sueño de Pastel», obra en la que se sube a escena Doña Felipa, un popular pastelera que un día un despiste complica toda su jornada laboral para poder cumplir con los pedidos de sus clientes. Hasta que llega Miguelito, un aprendiz que enseña mucho más de lo que sabe. Se presentará el sábado 6 y e domingo 7, a las 16.

«El desafío de la trucha dorada», se suma a la programación de la sala para presentarse el lunes 8 y el martes, a las 16. Allí estarán Vanina y Pancho, dos scout que comenzarán una alocada carrera por ganar lo que ello suponen es una competencia. Lo que suceda durante y luego, será todo un aprendizaje.

Otra de las opciones es «Encender la noche y sus resplandores» en la sala de Sarmiento 841, que realizará funciones el miércoles 10, jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14, en doble función a las 16 y 17.30. En esta oportunidad, el público podrá conocer la historia de un niño como cualquier otro que le tiene miedo a la oscuridad y por eso todas las noches antes de dormir enciende todas las luces de casa. Hasta que llega una amiga que lo ayuda a redescubrir la maravilla de la oscuridad. Es una obra inspirada en una de las grandes maravillas de Ray Bradbury.

La agenda se extiende hasta el martes 16 en doble función a las 16 y a las 17.30 con «Improdecibles», que también estarán en Deriva Teatro. La obra propone un juego de improvisación entre actores y el pequeño público, en el que los verdaderos guionistas son los chicos. Está orientado a infancias mayores de 5 años.

Y luego se viene, «Sueño de Monigote» que desplegará su talento «Sueño de Monigote» del cuento «Monigote en la arena» de Laura Devetach. En esta oportunidad el teatro se entremezcla con los títeres. El espectáculo se presentará el miércoles 17, jueves 18, viernes a las 19 y sábado 20, en doble función, a las 16 y 17.30.

Un hipopótamo valiente y tímido león recrearán la obra «Lila y Limón», que se subirá a escena el lunes 15, a las 16 y 17.30, también en Deriva Teatro. Los amigos llegan a un bosque donde Lila está en peligro y Limón deberá convertirse en pura valentía para salvar a su amiga. Las entradas se pueden reservar al 299-5127497.

Al abrir la Caja Mágica de Cipolletti aparece una grilla que comienza con «¿Podés Silvar?» que se presentará el sábado 13, viernes 19, sábado 20 y domingo 21, a las 16. Continúa con «La abeja haragana» que hará de las suyas el sábado 13 y el viernes 19 a partir de las 18, para luego darle el turno al Mago Jinauri que se subirá al escenario el domingo 21 a las 18. La posta la tomará «Maravillas en el Paíz de las Halisias».

Actividades gratuitas para las infancias

La municipalidad de la ciudad de Neuquén organizó desde el 3 al 13 de junio una serie de actividades culturales y espectáculos gratuitos para que las infancias disfruten sus merecidas vacaciones. El sábado 6 todo arranca en el Centro Cultural del Oeste con «Los improdecibles», un momento para improvisar a todo lo que dé. Comienza a las 17 en el predio de Racedo y doctor Ramón.

Ese mismo día y en el mismo horario, pero en la sala Saraco, frente a la estación de trenes, se realizará un taller de artes combinadas denominado «Pintó lúdico» y que está orientado a niños y niñas de 9 a 12 años. Esta actividad requiere de inscripción previa previa ya que los cupos son limitados. Los interesados deben enviar un mail a produccionindustriasculturales@gmail.com.

Y si de talleres seguimos hablando, el miércoles 10 en el Centro Cultural del Oeste se realizará una sesión de payasos, dedicada a pequeños de 8 a 12 años. También para esta actividad se requiere inscripción previa a la misma dirección de correo electrónico.

El miércoles 10 a partir de las 17 en el Club Empleados Municipales, ubicado en Corrientes 2.163 de la ciudad de Neuquén, el profesor Walter Pailacura, director de la academia de baile WP, dará una clase de ballet infantil para niños y niñas de 8 a 12 años. También se requiere inscripción previa.

El jueves 11 a las 16 regresa un clásico del teatro independiente de Neuquén, a cargo del elenco Pim Pam Pom, «Una historia de amor en Pehuajó», que se presentará en el Centro Cultural del Oeste. La obra de títeres es para chicos a partir de los 3 años.

Ese mismo día y al mismo horario, Luciana Torreta presenta en la museo Paraje Confluencia, «Ulkantvn», cuentacuentos, poesía circular». La actividad está orientada a niños y niñas mayores de 5 años. La grilla continua con «Lapizlázuli», un taller de ilustraciones y dibujos para mayores de 6 años, que se realizará el viernes 12 a partir de las 17 en la sala Emilio Saraco con inscripción previa. El sábado 13, en el mismo espacio, se llevará a cabo «Estaciones de arte», un taller de collage para peques de 3 a 5 años.

Al día siguiente, también a partir de las 17, en el Centro Cultural del Oeste, se presentará el ciclo Bambalinas con la obra «Robin Hood» para toda la familia.

Para las adolescencias también se abren los espacios de arte

Todo arranca el sábado 6, a las 19 y a las 20, con visitas guiadas por el cementerio central de Neuquén, donde los mayores de 12 años podrán conocer los secretos y antecedentes de los pioneros que forjaron la ciudad capital. Se requiere inscripción previa.

El miércoles 10, de 13 a 18 se dictará un taller de escritura narrativa de terror en el espacio de Bouquet Róldán 355. Esta dirigido a adolescentes de 13 a 18 años. A partir de las 18, unas clases de urbano, a cargo de Fernando Kessler se abrirán al público de entre 13 y 18 años, en el Club Empleados de Comercio, para dar luego a partir de las 19, lugar a un taller de tango dictado por Laura Sidera y Mauricio Monzón, para mayores de 13 años.

La visita histórica al cementerio la podrán realizar los adolescentes el lunes 15, a las 16.30, con inscripción previa. El miércoles 17, en Bouquet Roldán 335, los chicos y chicas de 13 a 18 años podrán participar de un taller de creación de manga desde cero a partir de las 16. En tanto que el viernes 19, a partir de las 16, en el museo Paraje Confluencia, la profesora Gise Ve dará un taller de hip hop, el baile como herramienta de expresión.

Las actividades finalizarán el sábado 20, con un taller de collage analógico para adolescentes de 13 a 17 años que se dictará de 16 a 19 en el museo Paraje Confluencia.

Después de todo esto, también las opciones son llevar a los que estarán de vacaciones estas dos semanas a dar un paseo por los parques naturales de la ciudad, el Paseo de la Costero o invitarlos a alguna caminata por los senderos de la barda neuquina.