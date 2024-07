Vacaciones de invierno: ¿Y por qué no ir al museo?

Y si de vacaciones de invierno hablamos, para los que no pueden salir de viaje, la provincia de Neuquén ofrece un circuito de museos que puede resolver una linda salida en familia o con amigos. Y de paso te enterás de muchas cosas curiosas e interesantes sobre este territorio que supo pelearle al desierto.

Vamos a empezar por la capital de Neuquén que tiene tres museos para recorrer. Pero empecemos por el principio y si te digo que podes empezar por 1904, fecha la capitalidad del antiguo paraje Confluencia, no es una exageración. El museo Paraje Confluencia ubicado en Pasaje Héroes de Malvinas e Independencia, en el corazón de la ex colonia ferroviaria, hoy Parque Central, cuenta con un gran patrimonio histórico que te servirá para reconstruir la historia de esta ciudad que de no ser nada pasó a ser todo.

El museo abre sus puertas de martes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 16 a 20. En ese lugar, los guías te mostrarán el plano geográfico del paraje Confluencia pero también podrás conocer la historia a través de por ejemplo, el escritorio que perteneció al primer Obispo de Neuquén, Jaime de Nevares o la campaña que se utilizaba en la estación de trenes para alertar a los pasajeros sobre la llegada del vagón que los llevaría a destino.

Pero además, para estas vacaciones de invierno, organizaron una estación literaria que se realizará los jueves 11 y 18, donde podrás tener contacto con escritores locales y sus creaciones. Para el viernes 12 se planificó un taller histórico todo será una «vuelta al pasado». Pero hay más.

El taller de trapo de la artista Gise Va se suma a una propuesta interesante: habrá una sala donde los visitantes podrán participar de los juegos a los que jugaban las infancias de los años 80 y 90. Preguntale a tu niño o niña si sabe recorrer el camino al cielo en una rayuela de tiza o si conoce la técnica del dedo para impulsar con certeza la bolita para que entre en el hoyo en el suelo. Seguramente la respuesta será no, pero la curiosidad que habita en los pequeños pedirán concurrir a ese lugar.

Unas cuadras más arriba de ese lugar, en Córdoba y Alderete, se encuentra la casa que fue del médico, investigador y escritor neuquino, Gregorio Álvarez, hoy convertida en un museo del recuerdo. Allí te encontrarás con los trabajos de historia y toponimia que él realizó, así como sus investigaciones sobre termalismo ya que fue uno de los máximos impulsores científicos no solo de la provincia sino del país. Cita obligada: de lunes a viernes de 9 a 15, con personal especializado que guiará tu recorrido.

Y si de pronto, la vorágine de la vida diaria te da un respiro y estás pensando en una escapadita hacia lugares cercanos, una de las opciones es Villa El Chocón, una de las cunas paleontológicas más importantes de la región. El museo Ernesto Bachman te invita a ser un prehistórico y conocer los principales hallazgos que se realizaron en la zona, a través de piezas únicas y otras que desarrollaron los profesionales a la perfección de aquellos animales que habitaron la zona durante la era del Cretácico.

Y si el grupo, está integrado por niños, niñas o adolescentes, hay una experiencia que no deberían perderse. Dentro del museo pueden jugar a ser paleontólogos por un día. Esto es así, Entran en un espacio cubierto de arena de la zona, les dan las herramientas básicas y deberán desenterrar restos fósiles, guiados por especialistas que les contarán el modo en que se debe hacer, los cuidados que hay que tener y qué significa cada hallazgo.

Pero eso no es todo en la villa de los dinosaurios. De allí se puede realizar una caminata hasta las huellas de dinos que es un paseo sumamente recomendable y adaptado para todas las edades, o visitar los acantilados que brindan una vista panorámica excepcional del lugar y sobre del lago Ramos Mexía.

El museo paleontológico permanecerá abierto de lunes a domingo de 9 a 19. Pero vamos a suponer que sos de esos que quieren siempre algo más. El Chocón lo tiene. La propuesta es conocer el Museo del Botón, idea de una linda señora que durante toda su vida se dedicó a colección los botones más raros que puedas encontrar y cada uno tiene su historia para contar. Cuando ya tu asombro esté colmado en el mismo lugar podrás compartir una rica merienda con pastelería casera.

Mejor plan no existe. Pero hay un dato no menor: antes de llegar vas a tener que realizar una reserva previa para la cual podrás comunicarte en la oficina de informes turísticos llamando al 299-4059476 o enviando un mail a villaelchoconturismo@gmail.com

Un poco más allá, si el recorrido lo permite, llegamos a Plaza Huincul donde la primera parada obligada es el museo Carmen Funes donde seguimos descubriendo la paleontología. Allí se podrá conocer al Argentinosaurus huinculensis, un saurópodo titanosauriano, y Mapusaurus rossae, un dinosaurio terópodo carcarodontosáurido, especie que habitó la región hace unos 97 millones de años aproximadamente. Las instalaciones estarán abiertas durante las vacaciones todos los días de 9 a 19.

De la comarca petrolera histórica, nos podemos ir hacia la zona de Vaca Muerta. Llegamos primero a Añelo donde el museo del Desierto Patagónico invita a sus visitantes a descubrir la historia de la región. Allí, se podrá explorar el pasado a través de exhibiciones modernas e interactivas. Las visitas guiadas se podrán realizar de lunes y martes de 9 a 14 y de miércoles a domingo de 10 a 17. Habrá que realizar inscripción previa para participar de actividades gratuitas ya que serán con cupo limitado. Una de las propuestas es un taller de arte donde se podrán fabricar dinosaurios con materiales reciclados.

Y todavía no nos vamos de esta temática, pero nos trasladamos a Rincón de los Sauces. El museo Argentino Urquiza abre sus salas para poder disfrutar una exhibición de materiales originales de dinosaurios como tortugas, cocodrilos, serpientes y también troncos fósiles. Un parque temático con 15 esculturas en tamaño real denominado Parque de Dinosaurios Rinconsaurus se suma a la propuesta.

Desde el miércoles 12 y hasta al viernes 19 de Julio habrá actividades de 14 a 17 con entrada libre y gratuita. Una de ellas será la charla “Los Fósiles y el Trabajo de Campo”, a la que se sumará un taller artístico de modelaje con masa, proyección de documentales y un rincón didáctico con rompecabezas, libros y realidad virtual.

Y seguimos recorriendo la provincia de Neuquén con todas sus propuestas para estas vacaciones de invierno. Nos trasladamos a la región norte. Chos Malal invita a conocer el museo histórico municipal – museo de la Gente que estará abierto de lunes a viernes de 8 a 20 y los fines de semana de 8.30 a 12 y de 14 a 19. Ofrece un recorrido por la historia de la localidad que fue la primera capital del Territorio del Neuquén.

Para los amantes de la historia, para los curiosos y para todos otra opción es conocer a través del museo Casa Dewey la actividad comercial de los inicios del siglo pasado. Es un recorrido por un antiguo almacén de ramos generales que se restauró para traer la historia comercial de principios de 1900 a la actualidad. En sus instalaciones se resguarda una colección de diarios muy antiguos, entre los cuales figuran ejemplares locales como “La estrella de Chos Malal”. Leer en papel en tiempos digitales puede ser toda una aventura.

Otra cita obligada en la tierra del chivito, es el museo histórico provincial Manuel J. Olascoaga que ofrece visitas guiadas de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14.30 a 19 y los sábado de 15.30 a 19. Quienes lo visiten podrán conocer las culturas originarias de la provincia mediante una muestra arqueológica e histórica. Un dato para no pasar de largo: el edificio fue declarado Monumento histórico y en su sala original pueden apreciarse los detalles constructivos de fines de 1800.

Vamos bajando ahora hasta el sur provincial. En San Martín de los Andes el museo Primeros Pobladores está dedicado a los pueblos pre existentes y a los pioneros. Tiene, además, una muestra importante del patrimonio arquitectónico de la región y su influencia alemana. Se destaca la muestra de objetos arqueológicos, como vasijas y cacharros valdivianos de gran valor patrimonial, hallados en la región.

Si andas por el centro de Neuquén o vivir por esos lares, para vos también hay una propuesta. El museo provincial de ciencias naturales Juan A. Olsacher te espera de lunes a viernes de 9 a 19.30 en Zapala. Aloja en su interior una de la colecciones mineralógicas y paleontológicas más importantes del país y de Latinoamérica. La exhibición sigue el orden de los procesos que dieron origen al planeta, su conformación y constitución físico-química, así como de la evolución de la vida desarrollada en éste a través de las distintas eras geológicas.

En Aluminé, el Museo Municipal y Centro de Interpretación El Charrúa abrirá de martes a viernes de 9 a 13. Es una sala pensada para que el visitante pueda interiorizarse sobre la región y el legado cultural de la cuenca del río Aluminé. Existe además una muestra permanente sobre el sabio croata-esloveno, Juan Benigar, que revela datos de su vida y su obra.

Llegaste al final de las semanas de receso y hay que emprender el regreso, o tal vez si venís de otro lado recien lo estás iniciando, nos queda una última propuesta para hacerte. Se trata del museo arqueológico de Piedra del Águila, si paraste a cargar nafta o darte un respiro podés acercarte de lunes a viernes de 8 a 21 para recorrer la muestra de materiales que se encontraron previo a la construcción de las grandes represas de la zona. También vas a poder apreciar allí, una colección de restos arqueológicos encontrados en la Cuenca Traful I, que muestran la secuencia de ocupación del área desde 9.500 años antes, y de Epuyan Grande, con una antigüedad de 11 mil años.

Por el momento, la recorrida finaliza aquí. Pero quedan varias propuestas más para disfrutar unas vacaciones de invierno con todo, para renovar energías y comenzar el segundo semestre del año con las pilas puestas.