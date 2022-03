Vecinos de Cuatro Esquinas y la comunidad educativa reclaman por el servicio de agua

La comunidad educativa de la Escuela 45 ‘Soldado Argentino’ y los habitantes de Cuatro Esquinas de Cipolletti reclaman por el suministro de agua. Los vecinos de la zona manifestaron que desde diciembre no hay servicio.

Más de 300 familias viven en Cuatro Esquinas, un área que está en constante crecimiento. Actualmente 210 niños asisten al establecimiento educativo, reclaman que por la falta del servicio no pueden dictar clases. Desde el municipio los ayudan con camiones cisternas, pero afirman que el servicio es discontinuo. Los vecinos dijeron que «no vamos a aceptar como solución el camión de agua que dota a la escuela de escasa cantidad y en forma discontinua».

Uno de los padres y vecino de Cuatro Esquinas, Leandro Mellado dijo que «es un reclamo que se viene llevando a partir del inicio de clases pero que viene desde mucho antes. Desde diciembre los vecinos no tienen agua, la problemática es que hay una red que fue construida hace más de 30 años y que estaba armada para 30 familias. Ahora son más de 300 familias las que viven en la zona por lo que la red colapsó y la bomba de agua dejó de funcionar. Lo que pedimos los vecinos es una nueva red de agua que logre abastecer la demanda que hay».

Dentro de ese contexto la comunidad acordó en asamblea organizarse para hacer frente a la problemática. Señalaron que es una problemática que los pone en una situación de vulneración de los derechos ya que la falta de agua es un problema frecuente en la zona que perjudica no solo a los habitantes sino también a aquellos que asisten a desempeñar sus tareas.

Esto significa que dos instituciones no pueden brindar los servicios: la escuela no puede dictar clases, el Centro de Salud no puede funcionar normalmente por el problema del suministro de agua.

Una de las madres, Yamile Martínez dijo que «hoy durante la asamblea se acercó personal de Aguas Rionegrinas y brindaron una solución provisoria que es seguir enviando los camiones de agua, tomaron el compromiso de abastecer a la escuela. Pero nosotros solicitamos una solución permanente, ya que el cursado de los niños depende de que el camión llegué a destino. En ocasiones ha ocurrido que los niños llegan a la escuela y se encuentran con que no hay clases. Los chicos necesitan el agua para la cocina e higiene es algo indispensable».

Los vecinos se reunieron hoy a las 8.30 en el patio de la escuela para buscar posibles soluciones y dar difusión al reclamo. De no obtener soluciones concretas tomarán medidas de fuerza que incluyen el corte de ruta y volanteada. El viernes convocarán a una reunión entre las instituciones intervinientes: Aguas Rionegrinas, el municipio y el Consejo de Educación para profundizar en la problemática ya que no es solo una escuela sin agua sino toda una comunidad.

Desde Unter Cipolletti afirmaron que «dicha problemática pone en una situación de emergencia no sólo a los pobladores de Cuatro Esquinas sino también a quienes forman parte de la comunidad de la Escuela y el Centro de Salud. Estas instituciones están teniendo problemas para funcionar normalmente debido a la falta del suministro de agua, por lo que la población también está prescindiendo del derecho a la educación y a la salud. Acompañamos a la comunidad de la zona organizada, y exigimos que el agua llegue a la escuela, al centro de salud y a cada uno de los vecinos de Cuatro Esquinas».