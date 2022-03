En Las Perlas crece el sector privado y falla el Estado

Las Perlas es un barrio que se autopercibe como una localidad, pese a que forma parte del ejido de Cipolletti. Los vecinos que conviven en la zona no se reconocen como barrio, ni como dependientes del municipio cipoleño. Quizá ese sentimiento hoy les juegue en contra para solucionar todos los problemas que arrastran, hace ya, varios años. Aseguran que viven 20.000 personas y que en 2040, en menos de dos décadas, serán unos 40.000, una verdadera ciudad.

La aglomeración está compuesta por 13 barrios en la margen sur del río Limay, a unos 12 kilómetros de la confluencia con el río Neuquén. Y su principal ingreso se conecta por Valentina Sur, el barrio de la capital neuquina.

El lugar muestra dos paisajes definidos. El verdor que producen las aguas del río que apuntalan la vegetación y la meseta árida que se pierde en el horizonte donde se continúan extendiendo los loteos.

El sector tuvo un crecimiento poblacional exponencial provocando que varios sectores deban ampliarse y con ellos se extendieron las necesidades.

Pero una de las postales que más resalta, a simple vista, es el despliegue del sector comercial. Carnicerías, panaderías, ferreterías y corralón, son apenas un puñado de los locales que completan una extensa oferta comercial, que creció sin freno en los últimos cinco años.

Basta con recorrer la avenida del Trabajador para toparse con los autoservicios, un cotillón, tiendas de ropa, un lubricentro, una juguetería y mercados tradicionales como los que viven en cualquier barrio. El que no conoce o hace tiempo no visita Las Perlas, puede llegar sorprenderse con una zona urbanizada que cambia día a día.

Actualmente en la zona viven más de 20 mil personas, abarcando un total de más de 3000 lotes conformados por 13 barrios según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Entre ellos, los barrios Puente Santa Mónica con 500 familias, Costa Esperanza con 450, Primeros pobladores con 210, Parque con 60, Vista del Valle con 50, La Ruca A con 200, La Ruca B con 70, Barrio NYC con 110, Rio Sol con 90 y el sector de chacras con más de 70 familias. El nuevo censo previsto dará el número exacto de la cantidad de habitantes que tiene Balsa las Perlas.

Las necesidades de siempre

La carencia de servicios forma parte del discurso histórico de los vecinos. Solo algunos terrenos pudieron regularizar el servicio de luz, el agua llega escasamente en algunos horarios, en algunos hogares a través de bombas de agua que se abastecen desde el río.

Del gas y las cloacas nadie habla. El servicio de Salud también es escaso, la oferta de profesionales es poca para la demanda que existe. Y la Educación no logra dar todas las respuestas (ver aparte).

Una de las vecinas de Costa Esperanza dijo a este medio que “reclamamos los servicios en general, pero sobre todo la presencia real del Estado. Pedimos una vida digna, todo lo que se ha logrado ha sido por el esfuerzo de los vecinos. En Las Perlas hay mucho para hacer, no tenemos planta potabilizadora, en las escuelas no hay lugar, el suministro eléctrico es pésimo, no hay tarifa social de luz en un lugar donde el gas no existe. Una garrafa sale 800 pesos, a ese costo como nos podemos calefaccionar”.

Otro de los reclamos tiene que ver con la falta de un refugio para mujeres y niños en situación de violencia. “Esto es urgente, no hay una contención real para las personas que están en vulnerabilidad. Hay una emergencia total y absoluta”.

La situación es difícil para los que viven allí. Constantemente se escuchan voces de la comunidad que reclaman la consolidación formal como localidad, dicen que ‘el reconocimiento municipal es un derecho’. La demanda es histórica, por más de 35 años la administración correspondió a Cipolletti, pero fueron escasos los avances del municipio en materia de servicios.

Una historia que se congeló en 2010

Las Perlas fue una Comisión de Fomento hasta 1987, cuando la Legislatura aprobó el ingreso del conglomerado al territorio de Cipolletti. En el año 1986 la legislatura de Río Negro aprueba la Ley 2097 por la cual se expropian tierras que estaban ocupando los habitantes, en el año 1987 bajo la Ley 2189 se extiende el ejido de Cipolletti sobre el departamento del Cuy incluyendo a Las Perlas como parte del municipio.

La historia comenzó con el pediatra Miguel Lembeye, junto con su cuñado el médico Guillermo Iribarne que formaron en 1958 la Forestadora del Limay. En 1967 Lembeye se instaló en la zona y comenzaron a abrir caminos, canales de riego e iniciaron con el proyecto.

La empresa que adquirió las tierras donde se encuentra hoy Balsa las Perlas donó el 80% de las tierras a los habitantes para construir un pueblo. Se construyeron casas para los trabajadores rurales, una escuela que aún hoy sigue funcionando con muchas carencias.

También se construyó la balsa, un transbordador de cable a reacción que servía para los traslados hacia la orilla neuquina, la misma fue operada por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Neuquén. A partir del año 2000 dejó de funcionar ya que la forestadora le ganó un juicio a Río Negro y destino parte del dinero a la construcción del puente que une Valentina Sur y Las Perlas.

Desde 2010 se discute acerca de la mensura y las normas de uso y espacio del suelo. Desde entonces el proyecto duerme en el Deliberante de Cipolletti.

La demanda educativa es una de las más insatisfechas. Proponen enviar a los chicos a Neuquén. (Florencia Salto).-

Después de 16 años llegó la secundaria, pero no alcanza

Después de muchos años comenzó a funcionar el edificio secundario denominado Escuela Secundaria Rionegrina 124. Tras 16 años finalmente la comunidad cuenta con un edificio propio para el dictado de clases secundarias, alrededor de 300 alumnos pueden asistir a las instalaciones, sin embargo, no alcanzan los cupos para primer año.

Actualmente la Escuela Primaria 247 enfrenta problemas de bancos y edilicios. En la escuela no hay más cupos, actualmente hay 22 estudiantes en lista de espera, son 507 los alumnos que asisten al colegio.

La vicedirectora, Silvana Landa, dijo que “no tenemos espacio físico para esos alumnos. La escuela está colapsada, hay aulas de 26 alumnos y tenemos 30 chicos. Tuvimos que implementar la pareja pedagógica tanto en la mañana como en la tarde para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje”.

Agregó que “hace muchísimo tiempo la escuela y la comunidad educativa venimos pidiendo por una nueva escuela porque lamentablemente no podemos absorber a todos los estudiantes. Este edificio tiene 47 años y se ha ampliado reiteradas veces, pero nunca es suficiente debido al incremento de población”.

Además, comentó que “ya hicimos la nota al Consejo de Educación y ellos están viendo la posibilidad de incluir una pareja pedagógica en uno de los primeros para integrar un grupo de alumnos. No entrarían los 22 niños porque no hay espacio físico, lo que recomendamos y sugerimos a los padres que traten de inscribirlo en otra escuela ya que Neuquén está cerca, y hay dos en Valentina a las cuales pueden asistir porque el transporte es gratuito, esa es una de las posibilidades”.

El Jardín 114 también tiene problemas. La obra de ampliación del jardín data del año 2018, en la actualidad la obra está inconclusa. “Hay grietas en las paredes del establecimiento, matafuegos vencidos hace años. El cerco perimetral se encuentra caído lo que significa un riesgo para docentes y alumnos”, manifestaron desde Unter Cipolletti.

Otro problema que enfrentan es la falta de servicio de transporte escolar, “los chicos no tienen medios para venir” dijeron las referentes escolares.