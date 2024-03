Vecinos del sur de Bariloche transcurren el verano sin agua y sin respuestas

Durante todo el verano, los vecinos de los barrios Reina Mora, Entre Cerros, Lomas del Cauquen y Villa Lago Gutiérrez padecieron la falta de agua potable. Ya cansados de la situación y ante la falta de respuestas por parte de Aguas Rionegrinas, hicieron una presentación ante la Defensoría del Pueblo de Bariloche.

Sandra Pozas vive desde hace 10 años en Reina Mora, donde residen unas 40 familias. «Apenas nos vinimos al barrio, éramos muy pocas familias y la falta de agua se daba de vez en cuando. Hasta noviembre veníamos bien, pero en diciembre, empezamos a tener un hilito de agua durante el día. Esto se reiteró todo el verano», contó la mujer.

Los vecinos aseguraron que permanentemente intentan comunicarse con el número de reclamos de ARSA, sin tener respuestas.

«Todo se canaliza a través de un 0800. Todos estamos llamando constantemente porque la situación de despeserante. Quizás estuviste toda la mañana llamando y cuando te comunicás, te dicen que no hay registros de denuncias anteriores. También hemos ido a la oficina y nos dicen que no están al tanto de ninguna denuncia», señalo Pozas.

Los vecinos plantearon que la situación es llamativa. Durante el día, no hay agua. Pero el servicio vuelve alrededor de la medianoche hasta la madrugada. Por la mañana, vuelve a cortarse.

«¿Cómo puede ser que te den el servicio de madrugada y no durante el día? Algo raro pasa. Solo nos han dicho que se requiere de una inversión importante. Lo cierto es que no podemos estar sin agua. Mucha gente no tiene tanque de reserva. Yo tengo uno, pero en mi casa, por ejemplo, somos cinco. Nos bañamos y se nos acabó el agua. Tampoco podes lavar ropa. Hay que esperar a las 11 de la noche», fustigó.

Este diario intentó, sin éxito, comunicarse con las autoridades de Arsa.

La defensora del Pueblo de Bariloche, Analía Woloszczuk, dijo estar «alerta» ante la situación y aseguró que inició las averiguaciones ante los organismos pertinentes. «Los vecinos plantean que las respuestas de la empresa son insuficientes y además, no les estarian tomando los reclamos a través de la línea 0800. La idea es articular con la Defensoria del Pueblo de Río Negro para conocer cuál es el problema y avanzar en una solución».