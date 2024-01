Verano en Cipolletti: cuáles son los lugares habilitados para bañarse esta temporada

El gobierno de Cipolletti informó cuáles son los lugares que se encuentran habilitados para bañarse durante la temporada estival. Desde la Dirección de Comercio de la municipalidad brindaron el listado de los natatorios.

El director de Comercio, Bromatología y Abasto, Diego Zúñiga informó que se encuentran habilitados 13 natatorios en Cipolletti, «los cuales reúnen las condiciones de seguridad y cuentan con cobertura de seguro de responsabilidad civil comprensiva, servicio de ambulancia y con la presencia del personal de guardavidas que deben cubrir los horarios habilitados priorizando la seguridad de los vecinos que asistan al lugar”, explicó.

Además, desde la dirección pusieron a disposición el listado de las piletas a las que se podrá asistir durante este verano.

Cuáles son las piletas habilitadas para este verano en Cipolletti

Estas son las 13 piletas habilitadas para esta temporada estival en Cipolletti:

Caza y Pesca ubicada en Isla Jordán.

Don Pedro ubicada en Calle Rural A 52 S/N°.

Marabunta ubicada en calle Belgrano N.º 2100.

Club Cipolletti Mengelle N.º 240.

Club Cipolletti Calle Rural B 15 (complejo Banco Nación).

Promised Land Paraje cuatro esquinas.

Petroleros Jerárquico Isla Jordán.

Pileta Municipal Isla Jordán.

Camping empleados municipales Isla Jordán.

La chacra La Esmeralda N.º 2500.

Unter La Esmeralda N.º 2225.

Sindicato de Luz y Fuerza Juan XXIII casi Bolivia.

Sindicato del Gas Isla Jordán.

Además, detallaron los distintos requisitos que deben cumplir para habilitar los natatorios. Se deberá presentar: seguro de responsabilidad civil comprensiva, convenio de área protegida, autorización de Salud pública, listado de bañeros con reválida, contar con elementos de salvataje, y contar con elementos de seguridad y botiquín de primeros auxilios.

A su vez, desde la Dirección de Protección Civil, recomendaron no bañarse en los canales de riego, ya que no están habilitados para tal fin, y no cuentan con servicio de guardavidas.

«Entre todos podemos evitar accidentes, ante cualquier emergencia comunicarse con la Central de Emergencias al 109″, sostuvieron.