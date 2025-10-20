Verano en la mira: controlan la calidad del agua en los balnearios de Neuquén

Comienzan los días de calor, y los vecinos de Neuquén empiezan a preparar la sombrilla, la reposera y la maya para enfilar a las costas del río. Es por eso que el municipio de la ciudad de Neuquén comenzó a prepararse para la temporada de verano 2025-2026.

Como ya anticipó Diario RÍO NEGRO este año la temporada de verano comenzará el 15 de noviembre. Desde esa fecha, los principales balnearios contarán con guardavidas en servicio. Pero, hasta que eso suceda, el Municipio toma medidas para anticiparse al disfrute de vecinos. Entre esas acciones se destaca el control de calidad del agua.

Verano 2025-2026 en Neuquén: el dato que determina el comienzo de temporada

La semana pasada la Municipalidad de Neuquén comenzó el proceso de toma de muestras de calidad de agua en los distintos balnearios y zonas cubiertas con guardavidas de Neuquén.

El objetivo es certificar y monitorear el estado del agua y la seguridad para uso recreativo. “De acá a fin de marzo vamos a hacer análisis y vamos a compartir los resultados para justamente habilitar la zona balnearia del 15 de noviembre”, aseguró Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén.

Desde el área de Fiscalización Ambiental dieron detalles de cómo se mide la calidad del agua: se toman muestras en distintos puntos del río Limay para evaluar las condiciones físico químicas del caudal y la aptitud bacteriológica para uso recreativo.

Verano 2025 – 2026 en Neuquén: cómo se realiza el muestreo de calidad de agua en los ríos

El muestreo se toma en siete puntos en los balnearios ubicados en el río Limay, comenzando desde Balsa Las Perlas hacia río abajo. También se toman en zonas que no son usados como balnearios pero que inciden aguas abajo de la cuenca hídrica.

El muestreo de la calidad de agua se desarrolla todos los años y cuenta con análisis en el laboratorio CIATTI, que se encuentra en Centenario. Los resultados positivos son el requisito para habilitar los balnearios en la temporada.

Esta es una tarea que se desarrolla durante toda la temporada, hasta el 31 de marzo, para monitorear el estado del agua y la seguridad para uso recreativo.