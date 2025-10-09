Ofertas demasiado buenas para ser verdad: alerta por estafas de alquileres en Neuquén este verano 2025

Con la proximidad de la temporada de verano, destinos turísticos de la provincia de Neuquén registran un incremento significativo en las consultas para hospedaje. Ante este escenario, las autoridades locales y provinciales advirtieron sobre posibles estafas con alquileres temporarios y brindaron recomendaciones para que los turistas puedan contratar alojamiento de manera segura.

Oscar Mansegosa, intendente de Caviahue-Copahue, advirtió en RÍO NEGRO RADIO que «hemos tenido algunas denuncias anteriores y este fin de semana volvió a ocurrir. El hotel estaba promocionado en una plataforma. Lo ideal y lo que recomendamos es ingresar siempre a la página oficial». El funcionario destacó que «las tarifas promocionales suelen atraer a la gente, y muchas veces es allí donde se producen los engaños».

El Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial también emitió recomendaciones para prevenir fraudes: desconfiar de ofertas de bajo costo que resulten muy tentadoras; no compartir datos personales ni enviar fotocopias del Documento Nacional de Identidad; y tener precaución con perfiles en redes sociales o plataformas que fueron creados recientemente o tienen pocos seguidores. Además, instaron a interactuar exclusivamente con plataformas habilitadas para comercio de alquileres temporarios.

En caso de ser víctima de una estafa, los afectados deben acercarse a la comisaría más cercana o al Departamento de Delitos Económicos, ubicado en Ministro González 370, en la ciudad de Neuquén, o comunicarse al teléfono 299-6344785.

Reservá con anticipación en establecimientos habilitados y evitá fraudes en tu hospedaje en Neuquén

Desde el Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén recordaron que la manera más segura de contratar alojamiento y servicios turísticos es hacerlo con anticipación en establecimientos habilitados, garantizando una experiencia sin contratiempos y evitando posibles fraudes. Los alojamientos habilitados de toda la provincia se pueden consultar en: https://turismo.neuquen.gob.ar/buscar-alojamientos/.

Asimismo, la cartera turística recomienda contratar servicios turísticos ofrecidos por profesionales habilitados, cuyos registros se encuentran disponibles en: https://turismo.neuquen.gob.ar/buscar-actividades/. «Esto asegura que los visitantes disfruten de una experiencia completa y dentro de la normativa vigente», indicaron desde el ministerio.