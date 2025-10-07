El calor llega antes y Neuquén se anticipa: el 15 de noviembre comienza la temporada de balnearios

La ciudad de Neuquén se prepara para el inicio de la temporada balnearia, que este año comenzará el 15 de noviembre. Desde esa fecha, los principales balnearios contarán con guardavidas en servicio, mientras el municipio avanza con los controles de calidad del agua y los preparativos para recibir a los primeros bañistas.

Según informaron, durante las primeras dos semanas, el operativo funcionará con la mitad del plantel, y a partir del 1° de diciembre estará el equipo completo, conformado por 160 guardavidas, distribuidos en los distintos sectores habilitados.

Desde el municipio insistieron en la importancia de no ingresar al río sin la presencia de personal de seguridad. «No se confíen en el río, presten atención y evitemos accidentes», remarcaron desde el área de Seguridad Balnearia.

El subsecretario de Medio Ambiente, Francisco Baggio, señaló que la temporada pasada también se inició de manera progresiva, y que actualmente se llevan adelante análisis de calidad de agua para uso recreativo, con el fin de garantizar que las condiciones sean seguras.

El municipio refuerza la seguridad y controla la calidad del agua para recibir a los bañistas

El funcionario destacó que el trabajo previo busca asegurar condiciones ambientales y de seguridad adecuadas, en el marco de una temporada que cada año convoca a miles de vecinos a disfrutar de las orillas del Limay y el Neuquén.