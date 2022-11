VIDEO: compuso una milonga para rendir un examen en la Facultad de psicología en Cipolletti

El talento, la inspiración y la originalidad se fusionaron para transformarse en canción, pero no en cualquiera. Rodrigo Figueroa tiene 27 años y es estudiante de psicología en Cipolletti. El joven de Cinco Saltos aprovechó sus conocimientos de música para componer una milonga de 8 minutos que habla sobre desmanicomialización.



Como el resto de sus compañeros, tenía que rendir un examen de la cátedra de Psicología Social. El requisito era presentar un escrito. El joven que fue influenciado por su madre — directora de un instituto musical en Cinco saltos- desde temprana edad, tomó una guitarra y casi de corrido rapeó el texto que fue furor en la facultad de psicología. Incluso lo podría presentar en una jornada que se hará el fin de semana en Gualeguaychú.



«No planeo ser de tu sistema, ni tampoco quedarme acá isolado, y aunque te sirva que ande dopado, eso duele y eso quema, separando la clara de yema, bajo ética de institución, y la bandera de tu razón, que predica evitar la locura, no me sana tampoco me cura, me desgarra el corazón», así comienza la original obra de Rodrigo. El joven fusiona varios estilos como la payada, el rap y la milonga.



Contó que dos docentes de la cátedra fueron su inspiración para animarse a ponerle música a su escrito. Incluso forma parte de la bibliografía que utilizó para el examen. Se trata de Daniel Sans y Estefy Vicens.



«En la cátedra de Psicología Social estuvimos trabajando sobre la educación tradicional y cómo el sistema de enseñanza nos limita a que podamos aprender de una manera diferente. Fue el eje del primer examen. Dejar de lado lo hegemónico que viene hace siglos y empezar a pensar la educación de una manera diferente contó».



Dijo que el titular de la cátedra, Daniel Sans, fue de gran inspiración, no solo para él sino para muchos estudiantes. «Por ejemplo cada vez que alguien quería hablar lo hacía parar, y nos decíamos que miremos a todos nuestros compañeros, que no tengamos miedo. Me inspiró un montón, porque él nos hacía trabajar para pensar la educación de otra manera, y te estoy hablando de un tipo de 70 años. No te cruzas persona de edad edad con una cabeza así», indicó.

Rodrigo se inició muy temprano en la música por influencia de su madre.



El joven relató que al principio cuestionó al docente por sus métodos de enseñanza, pero con el correr de la cursada terminó siendo una inspiración. «Le cuestioné si su sistema estaba a la altura de lo que planteba, si lo que él promulgaba ocurría. Me sirvió para expresarme», expresó.



Contó que para el ensayo de locura, un parcial, le preguntó a la docente si podía hacerlo con rimas. Luego surgió ponerme música. «No había música, al principio eran rimas en prosa. En una clase práctica comencé a escribir. En la parte del recitado, ese párrafo lo escribí con Stefy. Me dijo que estaba muy bien el estilo de rimas».



Precisó que con un viejo amigo aprendió a payar y la utilizó para componer la canción. Unos días antes del examen realizó la composición. «Me puse a tomar mates con mi vieja y le iba mostrando. Me dijo que estaba muy bueno y en dos horas lo terminé».