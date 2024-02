Video: un grupo de ciclistas se encontró con un puma en Paso Córdoba, en Roca

Un grupo de deportistas que estaba practicando ciclismo en Paso Córdoba se encontraron con un puma al costado del camino y lo filmaron.

Aunque no suelen verse mucho estos animales en esa zona, guardafunas de Río Negro señalaron que este lugar es su habitad.

El encuentro entre los ciclistas y el felino fue en la zona del Valle de la luna amarillo y fue publicado en las redes.

Los guardafaunas señalaron que Paso Córdoba es una zona de monte. “Así como hay patos, hay calandrias, lagartijas. El puma, los zorros también son habitantes del monte, o sea que es posible cruzarse con un animal como estos en esa zona”, señalaron.

Sin embargo, al analizar el video, los profesionales indicaron que se trata de un encuentro fortuito.

“Si uno mira el video, el animal no está en situación de ataque ni nada por el estilo, da la sensación de que lo sorprendieron en un lugar descubierto y se agazapa para no ser visto, está lejos, es como que no quiere ser visto”, indicaron.

El impacto de los camiones con arena para Vaca Muerta

“Está como queriéndose camuflar, probablemente es un animal que bajó a tomar agua o escapando de lo que está pasando al sur de nuestra ciudad, todas las zonas de abajo están siendo destruidas por la extracción de arena para el fracking”, expusieron.

“Además los camiones que pasan todos los días por el puente, esto destruye el monte, el manto fértil, destruye cualquier posibilidad de que los animales del monte puedan tener un lugar, un refugio”, expusieron.

Qué hacer ante el encuentro con un puma

Los guardafaunas indicaron que no ante todo no se debe molestar al animal. Tampoco asustarse sino que hay que alejarse tranquilamente, pero sin darle la espalda. Si el animal se muestra agresivo “se puede hacer ruido con piedras, palos, gritarle, ruido con latas pero es raro que te ataque”, indicaron.