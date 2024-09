Video: Julio se encadenó en el municipio de Neuquén para pedir por su trabajo

Un hombre se encadenó en el Municipio de Neuquén, en pleno centro de la ciudad, este lunes. Se trata de Julio Edgardo Purran, quien contó que comenzó una huelga para pedir por su trabajo. «Yo empecé ayer, en mi hogar, una huelga de hambre, porque no hay para ir a ningún lado», manifestó.

Explicó que estuvo 15 años trabajando en planta permanente del Municipio de Neuquén, en la época del intendente Horacio «Pechi» Quiroga y aseguró que lo despidieron sin justificación.

Desde el Municipio están evaluando el caso y darán una respuesta cuando se resuelva.

Se encadenó al Municipio de Neuquén: el motivo de su reclamo

Julio indicó que él trabajó durante 15 en planta permanente del municipio, en el área de vigilancia. «Yo cuidaba el balneario municipal», manifestó. Agregó que luego no se le renovó el contrato y fue despedido sin justificación.

Dijo que en el 2020 volvió a pedir la renovación del contrato, sin embargo tuvo poco eco de su pedido. Lo contrataron por dos años y lo volvieron a despedir, detalló.

«Dado que no tengo trabajo, que no tengo ni para comer, no puedo pagar el alquiler, era mejor venir a reclamar mi trabajo. No quiero perder los 15 años de antigüedad que tengo acá», enfatizó Julio Purran.

Añadió que cuando asumió Mariano Gaido volvió a realizar un reclamo laboral para nuevamente a entrar a trabajar. Resaltó:»no tengo falta, no tengo llamados de atención y no tengo antecedentes».

El hombre continúa su reclamo hasta obtener una respuesta.