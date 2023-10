Video | La consigna viral de Meribet, la petrolera furor en redes: «¿Qué hace una mujer en la industria?»

Desde sus 22 años, Meribet López trabaja vinculada a la industria de los hidrocarburos y como forma de compartir su actividad, decidió subir videos relatando su día a día entre los pozos y las locaciones de Vaca Muerta, en Neuquén.

Las publicaciones, realizadas desde su cuenta de TikTok, rápidamente generaron el interés de decenas de usuarios que, extrañados por su rubro, le consultaron en numerosas ocasiones: «¿Qué puede hacer una mujer en la industria petrolera?».

«Es lo que más me preguntan desde que empecé» con los posteos, aseguró Meribet a Diario RÍO NEGRO, la operaria petrolera de 32 años que se hizo conocida en el último tiempo por registrar su rutina.

Por esa razón, relató, tomó la decisión de hacer un video para explicar a qué se dedicaba y a la vez, preguntarle sus compañeros de Pecom, la firma de servicios para la que trabaja, qué puede hacer una mujer en la actividad, históricamente masculinizada.

Unos dijeron «que cualquier cosa» y que los tiempos ya «cambiaron«, mientras que otros aseguraron que «de todo» a excepción de algunas tareas que requieren de gran esfuerzo físico.

El post acumuló en poco tiempo cerca de 40 mil reproducciones y casi 1000 me gusta, además de varios comentarios remarcando la originalidad de su filmación.

Entrevistada por este medio, Meribet, que en la actualidad es oficial de protección catódica, recordó que durante muchos años fue la «única mujer» en los sectores en los que le tocó trabajar.

Sin embargo, afirmó que desde un tiempo a esta parte paulatinamente se han incorporado nuevas operarias, a la vez que preceptos anticuados de la industria fueron quedando en el pasado.

Meribet y su apuesta por TikTok: «La gente no conocía mi trabajo»



En redes, puntualmente en TikTok, López ha atraído a una gran cantidad de usuarios y seguidores mostrando cómo es su rutina diaria como trabajadora de la industria hidrocarburífera.

La idea surgió cuando subió un video cantando con un compañero, ambos vestidos con el tradicional mameluco, y recibió varios comentarios preguntando por su trabajo. «La gente no sabía a que me dedicaba, no conocía la actividad y quería ver de qué se trababa«, comentó a este medio.

Luego de varias publicaciones y semanas activa en la plataforma, ya está a un paso de llegar a los 3000 seguidores y cuenta con miles de reproducciones en sus posteos, muchos de ellos realizados en plena cuenca neuquina.