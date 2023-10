Meribet, la petrolera que brilla en redes mostrando sus días en Vaca Muerta: «Querían ver mi trabajo»

Meribet López es de Rincón de los Sauces y desde pequeña quiso trabajar en la industria de los hidrocarburos. Hoy, a sus 32 años, no sólo se desempeña en las diferentes locaciones de Vaca Muerta para una empresa de servicios, sino que también brilla en redes mostrando su día a día entre pozos y ductos.

«Me crie entre equipos porque mi abuelo era empleado de YPF«, recordó la operaria en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Sin embargo, no fue hasta 2012, luego de recibirse en una escuela técnica, que desembarcó de lleno en el sector, con solo 22 años.

En aquel momento, relató la trabajadora, «era la única mujer«, algo que se mantuvo por varios años, hasta que paulatinamente otras compañeras fueron incursionando en el rubro.

Al poco tiempo de ingresar en la industria, Meribet fue protagonista de un hito, ya que participó del primer pozo exploratorio de Shell en Medanito, uno de los principales yacimiento de la cuenca, cuando en Vaca Muerta todavía todo estaba por hacerse.

Meribet ingresó en la actividad en 2012, con solo 22 años. Foto: Gentileza.

Luego de aquella primera experiencia, decidió dejar de trabajar por algunos años. «Quería ser mamá y dejé«, recordó. Pero no pasó mucho tiempo hasta que, en 2018, entró a Pecom, una reconocida empresa de servicios petroleros.

«Cuando volví, entré en un servicio compuesto en su totalidad por hombres. Eso fue así hasta hace poco tiempo, cuando ingresó una nueva compañera«, explicó.

Actualmente, es oficial de protección catódica dentro de la firma y recorre varios de los yacimientos del área, para alargar la vida útil de los ductos que transportan fluidos como petroleo, agua y gas. «Evitamos que se oxiden», precisó para traducir su tarea.

«La gente no conocía mi trabajo»

En redes, puntualmente en TikTok, Meribet ha atraído a decenas de usuarios y seguidores mostrando como es su rutina diaria como trabajadora de la industria hidrocarburífera.

La idea surgió cuando subió un video cantando con un compañero, ambos vestidos con el tradicional mameluco, y recibió varios comentarios preguntando por su trabajo. «La gente no sabía a que me dedicaba, no conocía la actividad y quería ver de qué se trababa«, comentó a este medio.

Fue así que una de sus últimas publicaciones se hizo viral en la plataforma china. En ella, contaba las dificultades que tenía junto a otros compañeros para conseguir un baño, entre pozo y pozo, en medio de la estepa neuquina.

«Tuve que salir a aclarar, porque recibí muchos comentarios ofensivos. Pensaban que era una queja, pero no era así. Mi trabajo tiene estas cosas y simplemente quise mostrarlo«, aclaró.

Meribet y la relación con sus compañeros

Sobre la relación con sus compañeros, en una actividad históricamente ligada a los hombres, aseguró que «me recibieron de la mejor manera» cuando empezó hace más de 10 años. «Ellos se tuvieron que adaptar a mi», expresó, entre risas.

«Hay trabajos que implicaban mucha fuerza y no me los dejaban hacer por cuidarme, pero poco a poco me fui encargando yo también de esas actividades«, relató y precisó que el vínculo con sus colegas «es excelente».